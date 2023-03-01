В гомельском ТЦ собрались сторонники ЧВК «Редан» – милиция задержала почти 200 подростков

Екатерина Забенько, СТВ: Абсолютное большинство из них – несовершеннолетние. Массовые драки в торговых центрах – порожденная за рубежом субкультура настигла и Беларусь. Замыслу кукловодов у нас не было суждено сбыться.

Александр Близнюк, начальник отдела ГУОПП МОБ МВД Беларуси:

В Гомеле по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, у торгово-развлекательного центра «Секрет» собрались сторонники так называемого ЧВК «Редан». Сотрудники милиции оперативно отреагировали на попытку проведения незаконного массового мероприятия. Без применения физической силы в органы внутренних дел доставили 200 человек, 183 из которых – несовершеннолетние. В настоящее время в отношении доставленных проводится проверка, их действиям дается правовая оценка. Подростки до 16 лет предупреждены с постановкой на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше 16 лет, дополнительно грозит административная ответственность. Устанавливаются лица, причастные к организации незаконной массовой акции. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.