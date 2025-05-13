Их ролики собирают миллионы просмотров. Семья фермеров из Малориты делает контент на клубнике

Под угрозой из-за аномальных весенних ночных заморозков был и урожай клубники, но все же белорусы смогли полакомиться спелой и сладкой ягодой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фермеры из Малоритского района собрали первые ягоды, выращенные в закрытом грунте, еще в 20-х числах апреля. А еще клубника сделала их звездами интернета. За тем, как семья заботится о своих ягодных плантациях, наблюдают 90 тысяч подписчиков, а видео собирает миллионы просмотров.

Видео собирают миллионы просмотров, а в Сети их больше узнают, как Настю-Клубнику и Алексейчика. Если глава семейства – главный агроном и технолог, то Анастасия – лучший маркетолог. Старший сын уже вовсю копирует родителей и знает, где лучшая ягода. А дочь даже назвали в честь сорта клубники Лия.

Анастасия Андрейчук, владелица личного подсобного хозяйства:

Клубнику тоже многие показывают, но это не вызывает такой, возможно, резонанс. Может быть, что в совокупности и жена, и мама, и немножко мужу помогаю в выращивании, возможно, это вызвало и такую поддержку общества.

Семья Андрейчук первой в Малоритском районе занялась выращиванием клубники шесть лет назад. Сперва попробовали на своем огороде, а затем масштабировали. Ставку сделали на первый ранний урожай и самый поздний, конец июля. Три сорта сладкой и крупной клубники, которая особенно ценят белорусы.

Алексей Андрейчук, владелец личного подсобного хозяйства:

Мы на рынке появляемся самыми первыми. В этом году самая спелая ягода уже 22 апреля у нас была. Грецию и Испанию люди уже попробовали, они уже понимают, что эта ягода вкуса не имеет. А отечественную мало фермеров продают сами на рынке. Они сдают перекупщикам и недоспелую, чтобы она на рынке полежала пару дней. Мы приезжаем, ни у кого нет такой спелой, бордовенькой ягоды. С утра собираем и уже до обеда все продаем.

А все начиналось с увиденной картинки в интернете без земли и даже финансов. Но желание и трудолюбие позволили не ограничиться огородом, а выставить в поле теплицы с капельным поливом. Каждый год стараются технически усовершенствовать подход. В среднем цена за сезон на раннюю клубнику складывается в 15 рублей. В пик сбора помогает вся семья.