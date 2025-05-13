Политолог рассказал, при каких условиях Россия может завершить СВО

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим возможные переговоры России и Украины в Стамбуле. Встретятся ли Путин, Трамп и Зеленский в Турции? Бегство экс-кандидата в президенты Литвы. Какие секреты поведал политик в Беларуси? В эфире политолог Андрей Лазуткин.

Григорий Азаренок, СТВ:

Что будет той точкой, где, грубо говоря, высшая власть Российской Федерации скажет: мы достигли своих целей?

Андрей Лазуткин, политолог:

Исходя из того, что реально получится на земле. Если Россия посчитает, что достаточно по линии фронта остановиться, и, например, Украина не вступает в НАТО, это будет объявлена точкой военной операции. Потому что заявлять какие-то глобальные вещи типа захвата Львова, выхода на польскую границу – это глупо, наверное... То есть не факт, что это все будет реализовано.

Григорий Азаренок:

Одна из целей, например – обезопасить границу Российской Федерации, сделать буфер, но с учетом, как летают Himars и Storm Shadow, то это как раз-таки до Львова.

Андрей Лазуткин:

Буферная зона – это 70 километров. Скорее всего, если переговоры вообще не начнутся или их замылят, это будет продолжение военной операции для создания буферной зоны по всей российско-украинской границе – это Черниговская область, Сумская область, ряд других областей. Плюс это будет выход на границы ДНР. Вот это то, что можно реально сделать на земле теми ресурсами, которые есть, не проводя мобилизацию или что-то еще.