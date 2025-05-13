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Страны Африки вошли в топ быстрорастущих экономик мира

13 мая 2025 19:00
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Вне всяких сомнений, Африканский континент в ближайшее время станет центром мирового притяжения. Япония, Южная Корея, США, Россия, Китай – все больше государств стремятся обозначить и закрепить здесь свои интересы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но Африка давно уж не та. И колонизаторов там точно не ждут, а делают ставку на взаимовыгодное сотрудничество. Примерно такую стратегию мы избрали в отношениях с Зимбабве, когда обе стороны получают дивиденды. И только с такой позицией сегодня здесь можно рассчитывать на взаимность.

Страны Африки вошли в топ быстрорастущих экономик мира-2

Ведь пока промышленность Старого Света вошла в полосу очевидно затяжной рецессии, например, обвал немецкого автопрома – один из наиболее ярких аргументов, жаркий континент демонстрирует весьма неплохую динамику. 

В 2024-м государства Африки оказались среди самых быстрорастущих экономик мира. И в этом смысле Африка действительно задает планетарный темп. А это не устают повторять авторитетные мировые эксперты. «Африку ждет экономический подъем», – пишет известный американский инвестор Джим Роджерс и добавляет, что очень многие страны, особенно такие гиганты, как Китай и Россия, стараются все активнее взаимодействовать с Африкой.

Страны Африки вошли в топ быстрорастущих экономик мира-4

При этом, учитывая весьма оптимистичные экономические прогнозы для Африки, закрепиться здесь пытаются многие. Пока конкуренция не велика, сделать это более чем удобный момент. «Африканский континент является одним из наиболее многообещающих экономических пространств по сравнению с традиционно успешными центрами деловой активности в мире», – пишет авторитетный информационный портал EADaily. 

При этом позиции стран Запада, которые традиционно «кормились» сырьем на этом континенте, явно падают, открывая новые взаимовыгодные возможности для других государств. «Страны Африки теперь нацелены на более выгодные предложения от новых партнеров, и в связи с этим конкуренция на континенте будет только обостряться», – уверен эксперт российского Центра изучения Африки Никита Панин.

Страны Африки вошли в топ быстрорастущих экономик мира-6

И вот здесь Минск выбрал грамотную и весьма перспективную стратегию своего присутствия на Африканском континенте. Мы пришли сюда не в качестве завоевателя, а в качестве надежного, предсказуемого и обязательного партнера. Что, разумеется, тут же оценили. И отношения Беларуси и Зимбабве – тому подтверждение. А визит президента этой страны к нам и предстоящие переговоры с белорусским лидером, безусловно, обозначат новую планку в диалоге.

# Международная политика

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