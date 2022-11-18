Каравай в 150 килограмм и личная благодарность Лукашенко. Посмотрите, как Президент наградил лучших работников АПК

Новости Беларуси. Как бы белорусов ни душили санкциями, наша страна занимает достойные позиции в мировых рейтингах. Этот тезис Александр Лукашенко озвучил 18 ноября во время торжественного чествования лучших работников АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конечно, белорусами в развитии АПК сделано немало. И Президент это сегодня подчеркнет. Но ко всему добавит: нацеливайтесь на большие результаты. Это обращение не только к аграриям. Ведь уже не раз публично обсуждали, что сегодня самое что ни на есть – время больших возможностей. Наш политический обозреватель Алена Сырова продолжит.

Рота почетного караула, красная ковровая дорожка, ведущая почетных гостей в украшенный самой природой Дворец Независимости. Почти обычная церемония вручения государственных наград, вот только награжденцы скромнее и зал больше традиционного для таких случаев. «Мы вам дремать не дадим, нужно использовать это время». Лукашенко о важности момента для белорусского АПК.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Из подслушанного сегодня во Дворце Независимости. Один из участников делился мнением с другим и говорил: да что тут сказать, во Дворце Независимости одни колхозники. И это тот случай, когда с утверждением не поспоришь. Действительно это определение звучит уже не обидно, напротив – гордо. За последние пару лет к труду тех, кто каждый день работает на земле, обеспечивают нашу с вами продовольственную безопасность, стали относится по-другому. Речь не столько о руководстве страны, все мы знаем, что Президент очень трепетно относится к людям этих профессий. Сколько, наверное, нас с вами, рядовых белорусов, которые по-новому в силу разных обстоятельств взглянули на лица тех, кто, несмотря ни на что, ни на какие погодные условия, турбулентности геополитического характера, мирового масштаба, не бросают своего дела, которому посвятили жизнь. От тракториста до преподавателя сельхозакадемии – здесь представители профессий, без которых все наши достижения и инновации были бы не нужны. Голод не способствует размышлениям о высоком. Здесь люди, которые не один десяток лет отдали своей земле, как, например, Леонард Станиславович. И еще столько же готовы быть полезным ей, держать под контролем технологический процесс выращивания культур – без него ничто не имеет смысла.

Совсем изменилось отношение к сельскому хозяйству, как было в 75-м году, когда я пришел работать. Когда я начинал, трудились до 10 часов вечера летом, а сейчас трудимся до 6-7 часов. Совсем другая техника вышла на поля, из-за этого все в среднем неплохо. И не бывает важных и неважных людей в АПК. А еще, глядя на приглашенных, кажется, что не бывает и равнодушных. И все же сами аграрии, будь то оператор доильного цеха или, как Александр Иванович Гербай, водитель МАЗа, главной чертой характера человека из этой сферы считают...

Трудолюбие. Труд тяжелый, но почетный. Я думаю, и качество лучше, и славимся мы. И продукты наши, и питание ценят и везде любят, так что неплохо работаем. Кстати, как только гости заняли свои места в зале торжественных церемоний, появилась возможность наглядно оценить гендерный баланс в сфере АПК. Женщин немного, зато какие! Часто их работа связана с производством молока или, как в случае с нашей собеседницей, его переработкой. Наша страна производит 1 800 наименований молочной продукции. Еще раз, 1 800! Ну кто еще может похвастаться таким результатом?

Галина Титенкова, заместитель генерального директора по производству ОАО «Бабушкина крынка»:

Развитие этого производства и всей промышленности за 30 лет. В свое время это были небольшие объемы молока, мы перерабатывали на молочном комбинате около 70 тонн молока в сутки. На данный момент мы перерабатываем 1 400, 1 500 тонн. Это очень значимый для нашей республики результат. Это результат непосредственно тех людей, которые работают в сельском хозяйстве. А что зависит от переработчиков, все новые технологии вы видите у себя на столе, всю продукцию и новинки. Это новое оборудование, которое у нас установлено тоже благодаря нашему государству за счет программ техперевооружения. И все это направлено в то русло, что всю нашу продукцию мы экспортируем – около 75 %. Вот это все – наш значимый результат, вклад в развитие и нашей отрасли, и нашего государства. Кстати, о тех, кто не в этом зале, но достоин благодарности – Пекари из Могилева. Их стараниями из муки высшего сорта урожая-2022 появился тот самый каравай, который сегодня так привлекал взгляды присутствующих во Дворце, весом более 150 килограммов и высотой метр и 35 сантиметров.