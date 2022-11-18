Там каждый знает, что такое труд. Лукашенко – о лучшей школе жизни

Новости Беларуси. Как бы белорусов ни душили санкциями, наша страна занимает достойные позиции в мировых рейтингах. Этот тезис Александр Лукашенко озвучил во время торжественного чествования лучших работников АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Механизаторы, агрономы, животноводы, ученые, руководители сельхозпредприятий – во Дворец Независимости пригласили порядка 600 гостей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы самые скромные, но самые надежные, самые трудолюбивые из всех нас. Все выдержали: и пандемию, и санкции, и попытки втянуть вас в политические игры под видом мятежа. Прошли испытания с честью и достоинством, потому что всегда заняты делом, знаете цену труду, мудро и реалистично смотрите на нашу порой бешеную жизнь.

Жизнь показывает, что самые эффективные и рачительные руководители, известные ученые, врачи, педагоги, изобретатели рождаются и вырастают в обычной деревне. Село – лучшая школа жизни. Там с ранних лет каждый вовлечен в хозяйственные заботы. Каждый знает, что такое ежедневный физический труд и ответственность за хозяйство, за семью. Это чувство ответственности, навыки планирования, мобилизации средств для достижения результата прививаются раз и навсегда, а опыт передается из поколения в поколение.

Я благодарю тех, кто находится в этом зале, и тысячи тружеников, которые остались на своих рабочих местах, продолжая выполнять профессиональные обязанности, даже не задумываясь о масштабности своей роли в истории государства, сохранении его суверенитета и независимости.

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