Прямой эфир

В учреждениях образования Минской области проходит проект «Имена Победы. Педагоги Минщины»

22 апреля 2025 08:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Помнить и чтить память всех, кто участвовал в освобождении Беларуси. Истории педагогов-участников войны напишут учащиеся Минской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В учреждениях образования Минской области проходит проект «Имена Победы. Педагоги Минщины» -2

Героико-патриотический проект «Имена Победы. Педагоги Минщины» проходит в учреждениях образования Минской области. Участники работают с документами. Ребята постараются найти фотографии, семейные реликвии, материалы из школьных, музейных архивов, которые отображают истории жизни и подвига учителей в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Собранный материал оформят в виде мини-альманаха.

В учреждениях образования Минской области проходит проект «Имена Победы. Педагоги Минщины» -4

Людмила Еременок, руководитель историко-краеведческого музея Бобрской средней школы имени А.В. Луначарского:
Мы находимся в историко-краеведческом музее, у истоков создания которого стояла моя любимая учительница, учитель русского языка и литературы. 22 года своей жизни она посвятила нелегкому труду завуча. Морозова Александра Фоминична умела все. Участник Великой Отечественной войны. В 16 лет она стала партизанкой отряда имени Фрунзе. Мой классный руководитель – Юбко Владимир Тихонович. Он у нас был классным руководителем 4 года, а мы не знали, что он награжден Орденом Красной Звезды.

Проект приурочен к 80-летию Победы. В школах, гимназиях и колледжах он продолжится до конца лета.

# Великая Отечественная война

Другие новости рубрики

Все новости
Минчанин занимался незаконными раскопками в местах боевых действий времён ВОВ – ему грозит 7 лет тюрьмы
22 апреля 2025 07:53

Минчанин занимался незаконными раскопками в местах боевых действий времён ВОВ – ему грозит 7 лет тюрьмы

Лукашенко поздравил сотрудников комитета судебных экспертиз с профессиональным праздником
22 апреля 2025 07:49

Лукашенко поздравил сотрудников комитета судебных экспертиз с профессиональным праздником

Лукашенко: вся страна будет копировать этот опыт
22 апреля 2025 07:49

Лукашенко: вся страна будет копировать этот опыт