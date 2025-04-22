В учреждениях образования Минской области проходит проект «Имена Победы. Педагоги Минщины»

Помнить и чтить память всех, кто участвовал в освобождении Беларуси. Истории педагогов-участников войны напишут учащиеся Минской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Героико-патриотический проект «Имена Победы. Педагоги Минщины» проходит в учреждениях образования Минской области. Участники работают с документами. Ребята постараются найти фотографии, семейные реликвии, материалы из школьных, музейных архивов, которые отображают истории жизни и подвига учителей в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Собранный материал оформят в виде мини-альманаха.

Людмила Еременок, руководитель историко-краеведческого музея Бобрской средней школы имени А.В. Луначарского:

Мы находимся в историко-краеведческом музее, у истоков создания которого стояла моя любимая учительница, учитель русского языка и литературы. 22 года своей жизни она посвятила нелегкому труду завуча. Морозова Александра Фоминична умела все. Участник Великой Отечественной войны. В 16 лет она стала партизанкой отряда имени Фрунзе. Мой классный руководитель – Юбко Владимир Тихонович. Он у нас был классным руководителем 4 года, а мы не знали, что он награжден Орденом Красной Звезды.

Проект приурочен к 80-летию Победы. В школах, гимназиях и колледжах он продолжится до конца лета.