Карантин в Европе могут ослабить к рождественским выходным. Какая ситуация с коронавирусом в Беларуси?

С положительным тестом на COVID-19 в мире – свыше 58,5 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но есть и обнадеживающие новости. Волна коронавируса в ряде европейских стран идет на спад. Снижение заболеваемости отмечают в Бельгии, Чехии, Нидерландах, Франции. Не исключено, что к рождественским каникулам карантин в Европе ослабят.