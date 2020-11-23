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Карантин в Европе могут ослабить к рождественским выходным. Какая ситуация с коронавирусом в Беларуси?

23 ноября 2020 14:06
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С положительным тестом на COVID-19 в мире – свыше 58,5 миллиона человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но есть и обнадеживающие новости. Волна коронавируса в ряде европейских стран идет на спад. Снижение заболеваемости отмечают в Бельгии, Чехии, Нидерландах, Франции. Не исключено, что к рождественским каникулам карантин в Европе ослабят.

Как складывается эпидемиологическая ситуация в Беларуси: Минздрав сообщил новые данные по COVID-19.

Карантин в Европе могут ослабить к рождественским выходным. Какая ситуация с коронавирусом в Беларуси?-1

На 23 ноября выздоровели и выписаны 104 698 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз. С положительным тестом зарегистрированы 125 482 человека. Всего проведено более трех миллионов исследований. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 104 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

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# Коронавирус # общество # Фотофакт

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