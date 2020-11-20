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ВОЗ: приход зимы не влияет на рост заражения коронавирусом, меняется поведение людей

20 ноября 2020 08:32
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Ситуация с COVID-19. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что приход зимы не влияет на рост заражений вирусом, меняется лишь поведение людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ: приход зимы не влияет на рост заражения коронавирусом, меняется поведение людей-1

Заметить это можно и в Беларуси. Уже в привычку входит ношение защитных масок в общественных местах. Теперь уже это не рекомендация, а правило, которое действует во всех регионах Беларуси.

Сейчас в стране для контроля профилактических мероприятий созданы специальные штабы. Они постоянно держат руку на пульсе, наблюдая за распространением инфекции, а также стремясь ее минимизировать.

ВОЗ: приход зимы не влияет на рост заражения коронавирусом, меняется поведение людей-4

Здесь каждый может начать с себя. Пока за нахождение в общественном месте без маски штрафы не предусмотрены. Тем не менее, специалисты просят не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, ведь по прогнозам выход на плато ожидается лишь к концу декабря.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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