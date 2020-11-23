Как программа по поддержке людей с ограниченными возможностями помогает устроиться на работу? Три истории

Новости Беларуси. В Минской области активно развивается программа по поддержке людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Она позволяет особенным людям научиться новым профессиям и пройти стажировку. Так, в Солигорском районе более тысячи людей с инвалидностью уже получили свое место в различных сферах деятельности.