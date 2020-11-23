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Как программа по поддержке людей с ограниченными возможностями помогает устроиться на работу? Три истории

23 ноября 2020 14:02
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Новости Беларуси. В Минской области активно развивается программа по поддержке людей с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как программа по поддержке людей с ограниченными возможностями помогает устроиться на работу? Три истории-1

Она позволяет особенным людям научиться новым профессиям и пройти стажировку. Так, в Солигорском районе более тысячи людей с инвалидностью уже получили свое место в различных сферах деятельности.

Как программа по поддержке людей с ограниченными возможностями помогает устроиться на работу? Три истории-4

Подробности смотрите в видеоматериале Алеси Ивановой.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Алеся Иванова # Фотофакт

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