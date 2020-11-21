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12 млрд долларов. Всемирный банк выделил деньги на лекарства от коронавируса

21 ноября 2020 12:24
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Всемирный банк выделил 12 миллиардов долларов на закупку вакцин и лекарств от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти средства являются частью пакета в размере 160 миллиардов долларов, которые финансовый институт намерен направить на борьбу с последствиями пандемии.

ВОЗ: от коронавируса каждые 17 секунд в Европе умирает человек

12 млрд долларов. Всемирный банк выделил деньги на лекарства от коронавируса-1

За последние сутки зарегистрировали более 620 тысяч случаев заражения COVID-19. По всему миру пытаются сдерживать рост заболевших.

12 млрд долларов. Всемирный банк выделил деньги на лекарства от коронавируса-4

Так, власти Торонто, крупнейшего города Канады, с 23 ноября вводят 28-дневный локдаун из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

12 млрд долларов. Всемирный банк выделил деньги на лекарства от коронавируса-7

Северная Македония объявила режим кризисного положения по всей стране на 30 дней.

12 млрд долларов. Всемирный банк выделил деньги на лекарства от коронавируса-10

В Эстонии со следующей недели начнет действовать обязательный масочный режим в помещениях. А Мадрид с 4 по 14 декабря закрывает границы.

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# Коронавирус # Фотофакт

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