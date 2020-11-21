12 млрд долларов. Всемирный банк выделил деньги на лекарства от коронавируса

Всемирный банк выделил 12 миллиардов долларов на закупку вакцин и лекарств от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эти средства являются частью пакета в размере 160 миллиардов долларов, которые финансовый институт намерен направить на борьбу с последствиями пандемии.
ВОЗ: от коронавируса каждые 17 секунд в Европе умирает человек
За последние сутки зарегистрировали более 620 тысяч случаев заражения COVID-19. По всему миру пытаются сдерживать рост заболевших.
Так, власти Торонто, крупнейшего города Канады, с 23 ноября вводят 28-дневный локдаун из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
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