12 млрд долларов. Всемирный банк выделил деньги на лекарства от коронавируса

Всемирный банк выделил 12 миллиардов долларов на закупку вакцин и лекарств от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти средства являются частью пакета в размере 160 миллиардов долларов, которые финансовый институт намерен направить на борьбу с последствиями пандемии. ВОЗ: от коронавируса каждые 17 секунд в Европе умирает человек

За последние сутки зарегистрировали более 620 тысяч случаев заражения COVID-19. По всему миру пытаются сдерживать рост заболевших.

Так, власти Торонто, крупнейшего города Канады, с 23 ноября вводят 28-дневный локдаун из-за резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса.