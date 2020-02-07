Караник о студентах из Китая, которых разместят в профилактории: Это абсолютно здоровые лица, не больные коронавирусами

Новости Беларуси. Приезжающих в Беларусь с каникул китайских студентов на две карантинные недели разместят в оздоровительном центре «Бригантина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это необходимо для обеспечения дополнительной профилактики. Здесь иностранцы смогут проходить обучение в онлайн-режиме.





С момента вспышки заболевания в Беларуси пробы на пневмонию нового типа взяли более, чем у 500 человек, которые посещали КНР. Ни в одном случае коронавирус не выявлен. В нашей стране делается всё возможное по недопущению распространения опасного заболевания. Медики отработали алгоритм действий на случай обращения пациента с подозрением на коронавирус.

Подробности – в материале Камиллы Шах.





В приемное отделение 6-й городской больницы обращается минчанка с признаками ОРВИ. Она недавно вернулась из Китая и у медиков возникает подозрение на коронавирус.

Такова легенда учений по отработке действий медперсонала на случай реального заражения.





Для дальнейшего обследования женщину решено отправить в инфекционный стационар. Гарантией безопасности для окружающих станет специальный бокс.

Большие окна – для наблюдения за пациентом. Интегрированные перчатки – для оказания необходимой помощи медперсоналом. И фильтры – для очистки воздуха. В завершении учений – дезинфекция транспорта и обработка одежды медиков. Автопроизводители со всего мира несут финансовые потери из-за вспышки коронавируса в Ухане

Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Наша задача в данном случае, в условиях неинфекционной больницы – это максимально оперативно сработать. В этом и заключается основная цель сегодняшних учений – в том, что пациент обращается не в инфекционную больницу, а в обычный стационар.





Совместные учения санитарных и медицинских служб прошли и в Бресте. Согласно легенде женщина возвращалась в областной центр из командировки и на погранпереходе почувствовала недомогание. Второй белорусский самолёт с гуманитарным грузом прибыл в Китай

Ее в биокапсуле перевезли в инфекционное отделение местной больницы, где взяли материал для необходимых исследований. Анализ в течение суток провели в РНПЦ микробиологии и эпидемиологии в Минске. В Ухане испытывают экспериментальное лекарство против коронавируса

Николай Гарин, заместитель главврача станции скорой медицинской помощи Бреста:

Дважды, а то и трижды в год мы проводим учения совместно с санэпидслужбами, стационарами и поликлиниками города по таким вот случаям, по таким пациентам: чума, холера, лихорадка Эбола и др. Для нас это отработанная схема.

С конца января границы Беларуси – на санитарно-карантинном контроле. Чтобы вовремя заметить заболевших, сотрудники пограничной и таможенной служб оснащены тепловизорами. С их помощью можно выявлять людей с повышенной температурой.

Виктор Михаловский, начальник Главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома:

В мире отмечается подъем заболеваний коронавирусом. А так как Брест является приграничным городом, мы решили провести совместные учения с таможенным и пограничным комитетами Беларуси. Как отработать взаимодействие с лечебными учреждениями, скорой помощью для того, чтобы избежать распространения и попадания коронавируса на территорию нашей Беларуси. В 23 пунктах пропуска проводятся лабораторные обследования лиц, прибывших из Китая. Через проверку прошли уже более 500 человек – ни у кого коронавируса не обнаружено. Ирина Глинская, заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

В тех провинциях в Китае, где очень высокий риск заражения – они сейчас закрыты. Те, кто могут к нам приехать, у них риски не настолько высоки. Но проводятся все мероприятия для того, чтобы свести к минимуму даже те имеющиеся.

Под особым контролем и студенты из Китая, у которых сейчас завершаются зимние каникулы. Первая группа таких юношей и девушек прилетает из Поднебесной 7 февраля.

На две недели их разместят в лагере «Бригантина». Причем, это не карантин – ведь речь идет о молодых людях без симптомов, а элементарная профилактика – проще говоря, для подстраховки. Для каждого китайского студента составят индивидуальную программу обучения.

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:

Это абсолютно здоровые лица, которые не были в контакте с пациентами, больными коронавирусами, и не имеют признаков инфекции. Соответственно, у них будет возможность размещаться в этом профилактории, будет налажена индивидуальная программа обучения и будут созданы все условия для комфортного проживания. Это касается и питания, и условий пребывания.