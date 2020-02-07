Инвалида из Жодино исключили из очереди на жильё и не могут предоставить льготные лекарства. Как это произошло?

Новости Беларуси. На горячую линию телеканала СТВ поступила жалоба от жителя Жодино. В письме - два вопроса: жилищный и медицинский, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Владимир Стефанович сейчас живет в общежитии. Как инвалид I группы он стоял в очереди на жилье. Однако два года назад из списка ожидающих исключили, потому что доход семьи превысил бюджет прожиточного минимума. Все по закону. Но надежды построить жилье инвалид не теряет.





Владимир Омельченко, житель Жодино:

Не мог я приобрести квартиру, так как с 1998 года я стал инвалидом III группы. В 2005 году я стал на очередь на соцжилье, я уже стал нерабочий, мне II группу дали; в 2013-м мне I группу дали. Я не мог построиться.

Наталья Толмач, заведующая сектором ЖКХ Жодинского горисполкома:

Рассмотрели снова документы, документы о снятии рассмотрели. Никаких нарушений мы там не выявили, уточнили его размер пенсии. Ситуация не изменилась, поэтому право у него на социальное жилье снова не возникло.

Другая, озвученная нам проблема, касается того, что лекарства мужчине должны выписывать на льготной основе. Однако на некоторые препараты из этого списка у него аллергия, поэтому альтернативные медикаменты приходится покупать за свой счет. Владимир Стефанович пытался решить вопрос через медицинскую комиссию, однако ничего конкретного ему не ответили.





Кирилл Барсуков, заведующий Жодинской поликлиникой:

Врач устанавливает диагноз, назначает лечение. Если пациент входит в льготную категорию граждан, то ему выписывается специальный рецепт, специальный бланк синего цвета на льготное лекарственное обеспечение. Но это не все препараты, которые есть в аптеке, а препараты, которые входят в перечень основных лекарственных средств. Перечень основных лекарственных средств утверждается постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь.