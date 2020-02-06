В Ухане испытывают экспериментальное лекарство против коронавируса

Новости мира. В китайском Ухане начались клинические испытания экспериментального лекарства против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот препарат был создан американской компанией 4 года назад.

Лабораторные тесты показали, что лекарство приостанавливает развитие нового вируса. В испытаниях принимают участие свыше 760 пациентов. Состояние некоторых из них оценивается как тяжёлое. «Наши лётчики переполнены чувством гордости». Белорусы во второй раз едут в Китай с гуманитарным грузом

По последним данным, жертвами эпидемии стали 563 человека, число заболевших превысило 28 тысяч. Стоит отметить, что уже на протяжении нескольких дней наблюдается значительный спад случаев заражения вирусом. В Китае более тысячи человек излечились от коронавируса и были выписаны из больниц