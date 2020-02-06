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В Ухане испытывают экспериментальное лекарство против коронавируса

06 февраля 2020 16:32
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Новости мира. В китайском Ухане начались клинические испытания экспериментального лекарства против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот препарат был создан американской компанией 4 года назад.

В Ухане испытывают экспериментальное лекарство против коронавируса-1

Лабораторные тесты показали, что лекарство приостанавливает развитие нового вируса. В испытаниях принимают участие свыше 760 пациентов. Состояние некоторых из них оценивается как тяжёлое.

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В Ухане испытывают экспериментальное лекарство против коронавируса-4

По последним данным, жертвами эпидемии стали 563 человека, число заболевших  превысило 28 тысяч. Стоит отметить, что уже на протяжении нескольких дней наблюдается значительный спад случаев заражения вирусом.

В Китае более тысячи человек излечились от коронавируса и были выписаны из больниц

В Ухане испытывают экспериментальное лекарство против коронавируса-7

За ситуацией продолжает следить Всемирная организация здравоохранения. 

# Коронавирус # Фотофакт

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