Автопроизводители со всего мира несут финансовые потери из-за вспышки коронавируса в Ухане

Новости Китая. Автопроизводители всего мира несут большие финансовые потери из-за вспышки коронавируса в Ухане. Этот город – один из крупнейших центров автомобильного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Автопроизводители всего мира несут большие финансовые потери из-за вспышки коронавируса в Ухане. Этот город – один из крупнейших центров автомобильного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поскольку в стране остановилось большинство заводов, многие компании не получат нужные комплектующие в срок. По подсчетам экспертов, в первом квартале не будут выпущены около 350 тысяч машин.
А в случае, если карантин продлится до середины марта, мировая автомобильная промышленность не досчитается 1 миллиона 700 тысяч единиц продукции.
На сегодня число заболевших пневмонией нового типа в Китае превысило 31 тысячу. Болезнь унесла жизни 636 человек. На борьбу с вирусом власти страны выделили почти 10 миллиардов долларов.