Автопроизводители со всего мира несут финансовые потери из-за вспышки коронавируса в Ухане

Новости Китая. Автопроизводители всего мира несут большие финансовые потери из-за вспышки коронавируса в Ухане. Этот город – один из крупнейших центров автомобильного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поскольку в стране остановилось большинство заводов, многие компании не получат нужные комплектующие в срок. По подсчетам экспертов, в первом квартале не будут выпущены около 350 тысяч машин.

А в случае, если карантин продлится до середины марта, мировая автомобильная промышленность не досчитается 1 миллиона 700 тысяч единиц продукции.