Караник на вручении наград сотрудникам органов внутренних дел: они достойные внуки своих дедов и прадедов

Новости Беларуси. Тожественная церемония награждения прошла 2 июля в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшие сотрудники органов внутренних дел Гродненской и Брестской областей награждены медалями «За отличие в охране общественного порядка». Казакевич: сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск защитили целостность страны

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Как на войне, когда проявляли массовый героизм, так и сейчас можно сравнить – конечно, не рвутся снаряды и бомбы, слава богу – но по накалу в информационной сфере, в психологической, в травле. Они сейчас очень скромные ребята, не выпячивающие себя, не считающие, что они сделали подвиг. Но они сделали подвиг – они спасли страну.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Вручить государственные награды в канун Дня Независимости и еще раз им сказать, что они достойные внуки своих дедов и прадедов, мы посчитали своим долгом.