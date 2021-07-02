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Караник на вручении наград сотрудникам органов внутренних дел: они достойные внуки своих дедов и прадедов

02 июля 2021 14:23
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Новости Беларуси. Тожественная церемония награждения прошла 2 июля в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Караник на вручении наград сотрудникам органов внутренних дел: они достойные внуки своих дедов и прадедов-1

Лучшие сотрудники органов внутренних дел Гродненской и Брестской областей награждены медалями «За отличие в охране общественного порядка».

Казакевич: сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск защитили целостность страны

Караник на вручении наград сотрудникам органов внутренних дел: они достойные внуки своих дедов и прадедов-4

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:
Как на войне, когда проявляли массовый героизм, так и сейчас можно сравнить – конечно, не рвутся снаряды и бомбы, слава богу – но по накалу в информационной сфере, в психологической, в травле. Они сейчас очень скромные ребята, не выпячивающие себя, не считающие, что они сделали подвиг. Но они сделали подвиг – они спасли страну.

Караник на вручении наград сотрудникам органов внутренних дел: они достойные внуки своих дедов и прадедов-7

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Вручить государственные награды в канун Дня Независимости и еще раз им сказать, что они достойные внуки своих дедов и прадедов, мы посчитали своим долгом.

Караник на вручении наград сотрудникам органов внутренних дел: они достойные внуки своих дедов и прадедов-10

Как было отмечено на церемонии, сегодня общественно-политическая жизнь в Беларуси стабильная, спокойная и, самое главное, контролируемая. Жизнь общества вошла в привычное русло, а милиция выполняет свои текущие задачи.

# Госнаграды # общество # Юрий Караев # Владимир Караник # Фотофакт

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