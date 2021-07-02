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Казакевич: сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск защитили целостность страны

02 июля 2021 14:19
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Новости Беларуси. Тожественная церемония награждения прошла 2 июля в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Казакевич: сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск защитили целостность страны-1

Лучшие сотрудники органов внутренних дел Гродненской и Брестской областей награждены медалями «За отличие в охране общественного порядка».

Караник на вручении наград сотрудникам органов внутренних дел: они достойные внуки своих дедов и прадедов

Казакевич: сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск защитили целостность страны-4

В период поставгустовских событий 2020 года не было ни одного милиционера, который не столкнулся бы с моральным давлением. Именно таких людей можно называть настоящими патриотами. Поздравить сотрудников 2 июля пришли их друзья и родные.   

Казакевич: сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск защитили целостность страны-7

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел – начальник криминальной милиции Беларуси:
Торжественное событие в преддверии Дня Независимости, весьма символично. Почему? Потому что прошедшие события показали, что сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не только обеспечили общественный порядок у нас в стране, но и защитили целостность страны, конституционный строй. Соответственно, защитили будущее наших детей и наших внуков, наших граждан.

# Госнаграды # общество # Геннадий Казакевич # Фотофакт

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