Казакевич: сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск защитили целостность страны

Новости Беларуси. Тожественная церемония награждения прошла 2 июля в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшие сотрудники органов внутренних дел Гродненской и Брестской областей награждены медалями «За отличие в охране общественного порядка». Караник на вручении наград сотрудникам органов внутренних дел: они достойные внуки своих дедов и прадедов

В период поставгустовских событий 2020 года не было ни одного милиционера, который не столкнулся бы с моральным давлением. Именно таких людей можно называть настоящими патриотами. Поздравить сотрудников 2 июля пришли их друзья и родные.