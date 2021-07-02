Чем отличается индийский штамм коронавируса? Рассказал иммунолог

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Мы все-таки не закрылись, как многие страны, не ушли в локдаун. Сегодня мы уже можем делать выводы, правильно ли мы поступили? Естественно, понимаем, что правильно поступили. Но почему по нашему пути не захотели идти другие страны, упрекая нас и сейчас понимая то, что мы не закрылись и мы не заболели больше, чем другие, а может быть даже и меньше?

Вероника Высоцкая, заведующая отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Решения принимались грамотные, в соответствии с оценкой эпидемиологической ситуации в сопредельных странах, в других государствах. С оценкой ситуации, которая у нас развивалась, и с ориентиром на рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Но, принимая любые решения, надо всегда грамотно и взвешенно их принимать. У нас была выбрана такая тактика ведения борьбы с этим вирусом, мы продолжаем ее в той или меньшей мере, увеличивая, уменьшая какие-то ограничительные мероприятия. Но впереди, хотелось бы отметить, нас ждет не менее «легкое» время в связи с появлением новых вариантов вируса. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Индийский штамм зарегистрирован уже в Минске, сообщил недавно Минздрав. Давайте объясним разницу. Насколько я понимаю, в нем этот процесс от легкого течения болезни к сложному ускоряется в разы, переход этот. Так ли это? Вероника Высоцкая:

Вирус циркулирует, попадает в организм человека и, проходя, если так можно сказать, через организм, видоизменяется. Условно говоря, мутирует, по-простому если так сказать. Что касается индийского варианта, или вы можете услышать сейчас его название это «Дельта» вирус, «Дельта» SARS-CoV-2, для более простого запоминания. Для этого вируса характерна более высокая контагиозность или степень распространения и заразительности среди людей. Что касается тяжести заболевания, что он вызывает более тяжелое течение, пока однозначного решения научное сообщество не высказывает. Пока мы можем говорить о том, что этот вирус более заразительный. Будут появляться среди нас так называемые супер-источники, то есть люди, которые инфицированы COVID-19, но в силу каких-то индивидуальных особенностей способны более активно выделять вирус и заражать большее количество людей.

Алена Родовская:

Стоит ли опасаться этого индийского штамма людям, которые прошли вакцинацию? Вероника Высоцкая:

Опасаться надо всем этого штамма. Мы живем среди вирусов, мы будем жить среди этих вирусов. Основная задача вакцинации – это предотвратить тяжелое течение заболевания и неблагоприятный исход. Вакцина не защитит на 100 % от факта инфицирования. Привитой человек может заболеть. То, что сейчас гарантируют абсолютно все производители – это то, что привитой человек не умрет и не будет тяжело переносить эту инфекцию, соответственно, не погибнет от коронавируса. Это должен каждый понимать. Алена Родовская:

Что интересно, вакцинация стала политическим оружием.