Чем отличается индийский штамм коронавируса? Рассказал иммунолог
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Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Мы все-таки не закрылись, как многие страны, не ушли в локдаун. Сегодня мы уже можем делать выводы, правильно ли мы поступили? Естественно, понимаем, что правильно поступили. Но почему по нашему пути не захотели идти другие страны, упрекая нас и сейчас понимая то, что мы не закрылись и мы не заболели больше, чем другие, а может быть даже и меньше?
Вероника Высоцкая, заведующая отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Решения принимались грамотные, в соответствии с оценкой эпидемиологической ситуации в сопредельных странах, в других государствах. С оценкой ситуации, которая у нас развивалась, и с ориентиром на рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Но, принимая любые решения, надо всегда грамотно и взвешенно их принимать. У нас была выбрана такая тактика ведения борьбы с этим вирусом, мы продолжаем ее в той или меньшей мере, увеличивая, уменьшая какие-то ограничительные мероприятия. Но впереди, хотелось бы отметить, нас ждет не менее «легкое» время в связи с появлением новых вариантов вируса.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Индийский штамм зарегистрирован уже в Минске, сообщил недавно Минздрав. Давайте объясним разницу. Насколько я понимаю, в нем этот процесс от легкого течения болезни к сложному ускоряется в разы, переход этот. Так ли это?
Вероника Высоцкая:
Вирус циркулирует, попадает в организм человека и, проходя, если так можно сказать, через организм, видоизменяется. Условно говоря, мутирует, по-простому если так сказать. Что касается индийского варианта, или вы можете услышать сейчас его название это «Дельта» вирус, «Дельта» SARS-CoV-2, для более простого запоминания. Для этого вируса характерна более высокая контагиозность или степень распространения и заразительности среди людей. Что касается тяжести заболевания, что он вызывает более тяжелое течение, пока однозначного решения научное сообщество не высказывает. Пока мы можем говорить о том, что этот вирус более заразительный. Будут появляться среди нас так называемые супер-источники, то есть люди, которые инфицированы COVID-19, но в силу каких-то индивидуальных особенностей способны более активно выделять вирус и заражать большее количество людей.
Алена Родовская:
Стоит ли опасаться этого индийского штамма людям, которые прошли вакцинацию?
Вероника Высоцкая:
Опасаться надо всем этого штамма. Мы живем среди вирусов, мы будем жить среди этих вирусов. Основная задача вакцинации – это предотвратить тяжелое течение заболевания и неблагоприятный исход. Вакцина не защитит на 100 % от факта инфицирования. Привитой человек может заболеть. То, что сейчас гарантируют абсолютно все производители – это то, что привитой человек не умрет и не будет тяжело переносить эту инфекцию, соответственно, не погибнет от коронавируса. Это должен каждый понимать.
Алена Родовская:
Что интересно, вакцинация стала политическим оружием.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
К сожалению, в современном мире очень и очень многие вещи политизируются, это действительно присутствует. Никто не отменял геополитическое противостояние, которое существует на сегодняшний день в мире. И мы, Беларусь, находясь на геополитическом перекрестке в центре Европы, мы всегда в центре этого противостояния находимся, посмотрите на нашу историю. К сожалению, история Беларуси – это череда этих войн и военных конфликтов. И не даром наше старшее поколение говорит о том, что лишь бы не было войны. Потому что прекрасно понимает, чем эта война грозит для нашего народа, для нашего государства – очередными тяжелейшими испытаниями. А в истории Беларуси уже лимит войн и революций давно исчерпан. И неизвестно, если бы на месте наших предков был какой-то другой народ, просуществовал бы он настолько долго, сколько белорусы живут на этой земле, которая находится в сердце Европы. На этом геополитическом перекрестке.
Политизация неизбежна, надо уметь ей противостоять. И та политика разумная, которая проводится в нашем государстве, как раз таки способствует выработке иммунитета против искажений и фальсификаций действительности, в том числе исторической памяти. То, что у нас произошло в 2020 году. Несмотря на все усилия внешних деструктивных сил дестабилизировать, раскачать ситуацию в Беларуси, этого у них не получилось. Это говорит не о том, что у нас идеально все, замечательно и хорошо. Нет, конечно. Надо извлечь уроки. Но все-таки у нас есть стержень прочности, противостояния этим попыткам раскачать, уничтожить наш суверенитет, растоптать Беларусь, превратить в бездумное квазигосударство, которое будет двигаться в угоду каким-то зарубежным кукловодам в ту или иную сторону. Мы этого не допустили, я уверен, что не допустим и в дальнейшем.
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