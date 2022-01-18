Вадим Синявский: белорусскими спасателями за год эвакуированы более 6 тысяч человек

Новости Беларуси. В канун профессионального праздника спасателей в Дятлово открыли новое пожарное депо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В канун профессионального праздника спасателей в Дятлово открыли новое пожарное депо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В современном двухэтажном здании разместились районный отдел МЧС и пожарная аварийно-спасательная часть. Почетные гости на торжество пришли не с пустыми руками, а с ключами от новеньких автоцистерн. От местных жителей свой подарок на новоселье – слова благодарности героям за собственное спасение.
В стране безопасность граждан – в приоритете. И внимание к работе экстренных служб оправдано статистикой. В Беларуси ежедневно спасатели не сидят без работы.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Сама жизнь показывает, что, к сожалению, люди не обойдутся без службы спасения. Можно себе представить, что за год более 6 тысяч человек спасено и эвакуировано из различных мест чрезвычайных ситуаций нашими белорусскими спасателями. Спасение человека не только от огня – от различных внештатных ситуаций, в которые люди попадают.
Нагрудные знаки, грамоты и благодарности сегодня нашли своих героев. Люди, которые в режиме 24/7 сквозь огонь, воду и медные трубы готовы спасать.
Историю чудесного спасения в новогоднюю ночь читайте здесь.