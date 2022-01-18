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Вадим Синявский: белорусскими спасателями за год эвакуированы более 6 тысяч человек

18 января 2022 18:20
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Новости Беларуси. В канун профессионального праздника спасателей в Дятлово открыли новое пожарное депо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Синявский: белорусскими спасателями за год эвакуированы более 6 тысяч человек-1

В современном двухэтажном здании разместились районный отдел МЧС и пожарная аварийно-спасательная часть. Почетные гости на торжество пришли не с пустыми руками, а с ключами от новеньких автоцистерн. От местных жителей свой подарок на новоселье – слова благодарности героям за собственное спасение.

Вадим Синявский: белорусскими спасателями за год эвакуированы более 6 тысяч человек-4

В стране безопасность граждан – в приоритете. И внимание к работе экстренных служб оправдано статистикой. В Беларуси ежедневно спасатели не сидят без работы.

Вадим Синявский: белорусскими спасателями за год эвакуированы более 6 тысяч человек-7

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Сама жизнь показывает, что, к сожалению, люди не обойдутся без службы спасения. Можно себе представить, что за год более 6 тысяч человек спасено и эвакуировано из различных мест чрезвычайных ситуаций нашими белорусскими спасателями. Спасение человека не только от огня – от различных внештатных ситуаций, в которые люди попадают.

Нагрудные знаки, грамоты и благодарности сегодня нашли своих героев. Люди, которые в режиме 24/7 сквозь огонь, воду и медные трубы готовы спасать.

Историю чудесного спасения в новогоднюю ночь читайте здесь.

# МЧС Беларуси # общество # Вадим Синявский # Галина Буро # Фотофакт

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