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Работа ведётся, но она может быть активнее. О чём говорят на восьмом съезде Федерации профсоюзов Беларуси

28 февраля 2020 11:14
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Новости Беларуси. Цены, занятость, зарплаты. О темах, которые волнуют каждого белоруса, 28 февраля говорят на VIII съезде Федерации профсоюзов. Участие в форуме принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа ведётся, но она может быть активнее. О чём говорят на восьмом съезде Федерации профсоюзов Беларуси-1

Александр Лукашенко сделал ряд важных заявлений. Факты несвоевременной выплаты заработной платы президент требует «выжигать каленым железом».

Александр Лукашенко: «То, что человек заработал, должно быть ему выплачено безоговорочно»

Вместе с тем глава государства напомнил о том, что деньги нужно зарабатывать. Настораживает Президента и рост цен на некоторые продукты. Роль профсоюзов в решении этих проблем бесспорна.

На что еще обратил внимание Александр Лукашенко и какие темы поднимают участники съезда? Все детали у корреспондента Алены Сыровой.

Работа ведётся, но она может быть активнее. О чём говорят на восьмом съезде Федерации профсоюзов Беларуси-4

Алена Сырова, корреспондент:
Раз в пять лет руководители профкомов, первичных организаций, активисты профсоюзов собираются вместе, чтобы подвести итоги работы и обрисовать свое видение на ближайшее время.

Задача вроде бы очевидная – контроль за начислением зарплат, условиями труда и поддержка по самым разным направлениям. Работа, безусловно, ведется, но не всегда настолько активно, как хотелось бы.

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Примерами из своей практики и видением дальнейшей работы профсоюзов поделились делегаты съезда. Среди них и высшие должностные лица, Президент нашей страны.

Работа ведётся, но она может быть активнее. О чём говорят на восьмом съезде Федерации профсоюзов Беларуси-7

Подробности в видеоматериале.

Работа ведётся, но она может быть активнее. О чём говорят на восьмом съезде Федерации профсоюзов Беларуси-10

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Алена Сырова # Фотофакт

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