Караев об учениях «Союзная решимость – 2022»: управление боем было на высоте. Мне нравится, когда люди мыслят

Константин Герцев, корреспондент: Я напомню, что учение «Союзная решимость – 2022» проходит на западных рубежах нашего отечества, принимают участие здесь подразделения из Беларуси и из России. Для каждой области это определенное испытание и подготовка. Мы пообщались с помощником Президента – инспектором по Гродненской области Юрием Караевым. Давайте послушаем, как прокомментировал эти учения генерал-лейтенант.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Все получилось достаточно так по-рабочему, по-деловому. Мне нравятся такие учения, где не то что каждый по своим вешкам заранее и по сценарию, а именно с вводными, с взаимными вопросами, с отклонениями в сторону от чего-то, то есть когда люди мыслят и соображают. То есть управление боем было на высоте. Ну и сами подразделения, вы уже видели сами, свои огневые остальные задачи маневренные отработали.

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