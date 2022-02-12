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Караев об учениях «Союзная решимость – 2022»: управление боем было на высоте. Мне нравится, когда люди мыслят

12 февраля 2022 12:06
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Новости Беларуси. Ведение боя и разведка в тылу противника. Белорусские и российские военные учатся совместно отражать внешнюю агрессию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Караев об учениях «Союзная решимость – 2022»: управление боем было на высоте. Мне нравится, когда люди мыслят-1

Сегодня, 12 февраля, все внимание приковано к полигону Гожский. Именно туда на учение «Союзная решимость-2022» приглашены десятки журналистов.  

Караев об учениях «Союзная решимость – 2022»: управление боем было на высоте. Мне нравится, когда люди мыслят-4

Константин Герцев, корреспондент:  
Я напомню, что учение «Союзная решимость – 2022» проходит на западных рубежах нашего отечества, принимают участие здесь подразделения из Беларуси и из России. Для каждой области это определенное испытание и подготовка. Мы пообщались с помощником Президента – инспектором по Гродненской области Юрием Караевым. Давайте послушаем, как прокомментировал эти учения генерал-лейтенант.  

Караев об учениях «Союзная решимость – 2022»: управление боем было на высоте. Мне нравится, когда люди мыслят-7

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:  
Все получилось достаточно так по-рабочему, по-деловому. Мне нравятся такие учения, где не то что каждый по своим вешкам заранее и по сценарию, а именно с вводными, с взаимными вопросами, с отклонениями в сторону от чего-то, то есть когда люди мыслят и соображают. То есть управление боем было на высоте. Ну и сами подразделения, вы уже видели сами, свои огневые остальные задачи маневренные отработали.  

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# Военные учения # общество # Константин Герцев # Юрий Караев # Фотофакт

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