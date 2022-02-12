Каменецкую башню построили в XIII веке. Что интересного сейчас там внутри?

Новости Беларуси. Пришло время для зимнего сезона тревел-шоу по нашей любимой стране. В течение пяти выпусков мы объедем всю Брестскую область: интересные локации, исторические памятники архитектуры с незабываемой аутентичностью, заповедные просторы, живые эмоции, эксклюзивные кадры, классные ведущие и многое другое, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».

– Вы, Александра, мастерица всякие сюрпризы предоставлять. Куда меня привела?

– Хочешь увидеть самую большую в мире ладью?

– Роспачы?

– Шахмат.

– Хочу. Подобные башни в средние века существовали во многих городах Беларуси: Бресте, Гродно, Мстиславле, Мяделе, Новогрудке, Полоцке, Радошковичах, Турове, Шклове, но до наших дней сохранилась только Каменецкая. В этом ее уникальность.

– Каменецкая башня – это оборонительное сооружение второй половины XIII века.

– Здорово. Это белая вежа, правильно я понял?

– Да, еще ее называют так.

– Почему она не белая?

– Кстати, в середине XX века она была белая, в 50-м году ее окрасили в белый цвет. Назвали ее белой башней ошибочно. Потому что один историк в своем труде сказал, что башня была построена на реке Белая, ошибочно. Хотя башня была построена на реке Лесная.

– То есть получается, это лесная башня?

– Лесная каменецкая башня. Именно с этой башни начинается знаменитая Беловежская пуща, но это совсем другая история, об этом мы расскажем потом. Вокруг башни сняли слой земли, и первый ярус, который ранее считали погребом, вновь оказался на поверхности. Вокруг башни насыпали и обложили камнем кольцевой вал. В таком виде памятник сохранился до наших дней.

– Раньше башня выдерживала набеги крестоносцев, а сейчас набеги туристов. Здесь сейчас музей в пять этажей.

– Сколько этажей?

– Пять.

– Похудеть можно, пока поднимешься.

– Не помешает тебе. С Каменецкой башней связано много легенд, правдоподобных и фантастических. Например, что каменный столп – памятник неизвестному великану, который строил вежу.

В зимний период выхода на смотровую площадку нет. На самом деле очень жаль. Говорят, что там очень красиво, открываются прекрасные виды. Мало того, смотровую площадку окружают зубцы, 14 штук. Один из которых сохранился с XIII века. Все этажи башни соединялись между собой узкими деревянными винтовыми лестницами, которые располагались по периметру стен. В толще стены пятого яруса начинается каменная лестница, которая выводит на самый верх башни, на боевую площадку. Экспозиция музея «Каменецкая башня» разместилась на пяти ярусах и посвящена истории города и башни XIII–XVI вв. В музейной коллекции «Каменецкая башня» 382 музейных предмета. К нашему удивлению, есть даже квест-экскурсия.