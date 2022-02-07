От записи к врачу до консультации по лечению. В Витебске заработал колл-центр по COVID-19

Новости Беларуси. В Витебске заработал колл-центр для консультирования по COVID-19. Связаться со специалистами теперь можно по единому номеру 225-225, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники центра готовы ответить на любой вопрос: от записи к врачу до консультации по лечению. Принимают звонки студенты-выпускники медицинского колледжа. Координируют их работу более опытные коллеги – специалисты из регистратуры и кабинета профилактики. Единовременно колл-центр может принимать до 10 телефонных звонков.

Станислав Титович, главный врач Витебской городской центральной поликлиники:

Самое главное – чтобы снять вот эту напряженность в связи с большой обращаемостью в амбулаторное звено. В том числе и звонки. То есть человек позвонил, записали его фамилию, адрес, телефон контактный, по какому вопросу обращается и потом уже по цепочке передается в ту или иную поликлинику, тем или иным специалистам. И есть обратная связь.