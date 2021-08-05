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Спецназовец о столкновениях 9 августа: нас с верхних этажей оценивали, как на шахматной доске, указками наводили

05 августа 2021 15:53
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Потом уже скажут: действия силовиков поделили страну. Страну хотели разорвать те, кто отвел роли агрессивной молодежи. Разведчик – на велосипеде и с рацией, боец – парень крепкого телосложения, командир. У них даже свой дресс-код и манера поведения.

Спецназовец о столкновениях 9 августа: нас с верхних этажей оценивали, как на шахматной доске, указками наводили-1

Вячеслав, заместитель командира 2-й роты специального назначения в/ч 3214:
Нас с верхних этажей оценивали, потому что сверху видно. Это как на шахматной доске – где, что, кто под углом, под каким углом находится, и куда нанести лучше удар. События в Украине когда были, там были такие люди, которые лазерными указками показывали слабые места в боевых порядках. Получается, этими указками на нас наводили. Это видно было из толпы, с верхних этажей.

Спецназовец о столкновениях 9 августа: нас с верхних этажей оценивали, как на шахматной доске, указками наводили-3

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:
Уже три часа, четыре часа, а люди не расходятся. Они дальше протестуют. Они уже не протестуют, понимаете? Они заигрались. Они заигрались, они не понимают, что завтра будет. Для них все равно.

«Когда ещё такая возможность представится – выйти и посмотреть, как совершается революция? Это же интересно». Подробнее здесь.

# Массовые беспорядки # общество # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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