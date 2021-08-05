Спецназовец о столкновениях 9 августа: нас с верхних этажей оценивали, как на шахматной доске, указками наводили
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Потом уже скажут: действия силовиков поделили страну. Страну хотели разорвать те, кто отвел роли агрессивной молодежи. Разведчик – на велосипеде и с рацией, боец – парень крепкого телосложения, командир. У них даже свой дресс-код и манера поведения.
Вячеслав, заместитель командира 2-й роты специального назначения в/ч 3214:
Нас с верхних этажей оценивали, потому что сверху видно. Это как на шахматной доске – где, что, кто под углом, под каким углом находится, и куда нанести лучше удар. События в Украине когда были, там были такие люди, которые лазерными указками показывали слабые места в боевых порядках. Получается, этими указками на нас наводили. Это видно было из толпы, с верхних этажей.
Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:
Уже три часа, четыре часа, а люди не расходятся. Они дальше протестуют. Они уже не протестуют, понимаете? Они заигрались. Они заигрались, они не понимают, что завтра будет. Для них все равно.
«Когда ещё такая возможность представится – выйти и посмотреть, как совершается революция? Это же интересно». Подробнее здесь.