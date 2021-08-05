Спецназовец о столкновениях 9 августа: нас с верхних этажей оценивали, как на шахматной доске, указками наводили

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Потом уже скажут: действия силовиков поделили страну. Страну хотели разорвать те, кто отвел роли агрессивной молодежи. Разведчик – на велосипеде и с рацией, боец – парень крепкого телосложения, командир. У них даже свой дресс-код и манера поведения.