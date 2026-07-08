Прощание с народным писателем Беларуси Николаем Чергинцом пройдет 9 июля в Доме офицеров

Беларусь простится с народным писателем Беларуси Николаем Чергинцом 9 июля. Церемония пройдет в столичном Доме офицеров. Искренние соболезнования в связи со смертью Николая Ивановича его родным и близким направил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почетный председатель Союза писателей Беларуси, известный прозаик и публицист, автор белее 50 научных трудов и свыше 40 художественных. Народный писатель Беларуси Николай Чергинец ушел из жизни 7 июля – на 89-м году. Им написаны несколько сценариев к фильмам, а книги переведены на 15 языков. Многие романы внесены в список лучших произведений мира.

Родился писатель в Минске. В юности мечтал быть спортивным журналистом, но окончил юридический факультет БГУ по специальности «Правоведение». Служил в органах внутренних дел, где прошел путь от рядового сотрудника до начальника управления уголовного розыска МВД Беларуси. Его романы о милиции, советских воинах-афганцах, политические и криминальные детективы – это книги, ставшие бестселлерами и классикой отечественной литературы.