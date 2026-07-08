Свыше 350 садовых товариществ Беларуси передали свои линии электропередачи на баланс государства

Дачные хлопоты без лишних затрат! Свыше 350 садовых товариществ передали свои линии электропередачи на баланс государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого нужно выполнить ряд условий: вынести приборы учета за границы участков и обеспечить к ним свободный доступ, а сами счетчики должны быть электронными и проверенными. После перехода на прямые договоры с электроснабжающей организацией применяются тарифы, утвержденные МАРТ. Базовая цена киловатт-часа составляет около 30 копеек.

Сергей Скороход, начальник отдела имущественных отношений ГПО «Белэнерго»:

Будет снижение тарифа, потому что отпадет необходимость оплачивать расходы, потери электроэнергии на передаче. Второе – линии будут на нашем балансе, и члены садоводческого товарищества уже будут взаимодействовать по вопросам своего электроснабжения с государственной организацией, а не с садоводческим товариществом.

Благодаря отказу от оплаты технологических потерь и расходов на штатного электрика членские взносы в товариществах удается сократить почти на треть.