Институт истории НАН представил новые научные издания, посвященные Великой Отечественной войне

Одна из книг – более чем 400-страничный биографический справочник о руководстве партизанским движением в Беларуси. В нем раскрыта малоизвестная деталь: костяк партизанского руководства составили ветераны советско-финляндской войны – их опыт в 1941 году помог спасти тысячи новобранцев.

Тираж издания – 300 экземпляров; оно доступно для всех, кто интересуется военной историей. Также вышел четвертый выпуск сборника «Старонкі ваеннай гісторыі Беларусі». В нем освещаются трагические события 1941 года, жестокость оккупационного режима и политика геноцида нацистов в отношении белорусского народа и советских военнопленных.