Институт истории НАН представил новые научные издания, посвященные Великой Отечественной войне

Институт истории Национальной академии наук представил новые научные издания, посвященные Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Институт истории Национальной академии наук представил новые научные издания, посвященные Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одна из книг – более чем 400-страничный биографический справочник о руководстве партизанским движением в Беларуси. В нем раскрыта малоизвестная деталь: костяк партизанского руководства составили ветераны советско-финляндской войны – их опыт в 1941 году помог спасти тысячи новобранцев.
Тираж издания – 300 экземпляров; оно доступно для всех, кто интересуется военной историей. Также вышел четвертый выпуск сборника «Старонкі ваеннай гісторыі Беларусі». В нем освещаются трагические события 1941 года, жестокость оккупационного режима и политика геноцида нацистов в отношении белорусского народа и советских военнопленных.
Вадим Лакиза, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:
Кожная кніга, яна мае сваю аўдыторыю тых людзей, якія набываюць і чытаюць гэтыя кнігі. Канешне , у першую чаргу гэта вучоныя, затым выкладчыкі ў вузах, настаўнікі. Сёння ў нашай краіне асаблівы попыт на гісторыю, на гісторыю Вялікай Айчыннай вайны ў першую чаргу. Таму, кожны грамадзянін нашай краіны, турысты, якія прыязджаюць да нас у Беларусь, набываюць гэтыя кнігі, знаёмяцца з гэтымі трагічнымі і гераічнымі падзеямі Вялікай Айчыннай вайны.
В сентябре ожидается выход книги «Женское лицо войны» – о подвигах белорусок в годы войны. Издание поступит в магазины и библиотеки.