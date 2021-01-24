Капризна к свету и теплу. Врачи рассказали, как хранится вакцина от коронавируса

Новости Беларуси. В борьбе с коронавирусом специалисты возлагают большую надежду на вакцинацию населения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь стала первой страной, которая получила российскую вакцину «Спутник V». На неделе партии препарата доставили во все регионы страны. Прививки уже сделали сотни человек. Гродно – один из первых.

– Вам не больно?

– Вообще не больно.

– А волнуетесь?

– Нет. Всем советую.

Прививку предстоит повторить через 21 день – под кожу введут уже второй компонент препарата. На протяжении всего времени люди будут под наблюдением. И да, лучше воздержаться от алкоголя, правильно питаться, избегать переохлаждений и массовых контактов. Вакцина капризна к свету и теплу («любит» температуру не выше -18°C), а потому поликлиники для хранения закупили морозильные камеры.





У нас, как мы видим, на холодильном оборудовании морозильная камера – температура -20°C, то есть температурный режим соблюдается. Кроме этого, где хранится вакцина, на каждой полочке термометры, которые тоже показывают эту температуру (температура у нас тоже -20°C). И еще одно контролирующее устройство – это термоиндикаторы.

Вакцину размораживают при комнатной температуре примерно 30 минут. Одна ампула рассчитана на пять доз. Вколоть размороженный препарат надо в течение двух часов, иначе он будет испорчен.