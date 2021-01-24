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Капризна к свету и теплу. Врачи рассказали, как хранится вакцина от коронавируса

24 января 2021 16:53
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Новости Беларуси. В борьбе с коронавирусом специалисты возлагают большую надежду на вакцинацию населения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь стала первой страной, которая получила российскую вакцину «Спутник V». На неделе партии препарата доставили во все регионы страны. Прививки уже сделали сотни человек. Гродно – один из первых.

Капризна к свету и теплу. Врачи рассказали, как хранится вакцина от коронавируса-1

– Вам не больно?
– Вообще не больно.
А волнуетесь?
Нет. Всем советую.

Капризна к свету и теплу. Врачи рассказали, как хранится вакцина от коронавируса-4

Прививку предстоит повторить через 21 день – под кожу введут уже второй компонент препарата. На протяжении всего времени люди будут под наблюдением. И да, лучше воздержаться от алкоголя, правильно питаться, избегать переохлаждений и массовых контактов. Вакцина капризна к свету и теплу («любит» температуру не выше -18°C), а потому поликлиники для хранения закупили морозильные камеры.

Капризна к свету и теплу. Врачи рассказали, как хранится вакцина от коронавируса-7



У нас, как мы видим, на холодильном оборудовании морозильная камера – температура -20°C, то есть температурный режим соблюдается. Кроме этого, где хранится вакцина, на каждой полочке термометры, которые тоже показывают эту температуру (температура у нас тоже -20°C). И еще одно контролирующее устройство – это термоиндикаторы.

Капризна к свету и теплу. Врачи рассказали, как хранится вакцина от коронавируса-9

Вакцину размораживают при комнатной температуре примерно 30 минут. Одна ампула рассчитана на пять доз. Вколоть размороженный препарат надо в течение двух часов, иначе он будет испорчен.

Капризна к свету и теплу. Врачи рассказали, как хранится вакцина от коронавируса-12

Александр Романчук, главный врач Гродненской центральной городской поликлиники:
Прошли обучение у нас медицинские работники. Написаны в каждой поликлинике приказы – это соблюдение холодовой цепи и санэпидрежима.

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# Коронавирус # общество # Александр Романчук # Галина Буро # Фотофакт

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