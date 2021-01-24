Ректор медицинского университета и медсестра детской поликлиники. Реакции людей, которые уже сделали прививку от коронавируса

Новости Беларуси. Перед вакцинацией врач-иммунолог проводит оценку состояния здоровья пациента. Если выявлены проблемы, прививка против коронавируса отменяется. Вакцину не ставят беременным и кормящим, а также детям: только людям от 18 до 60 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Галина Буро, корреспондент:

В первую очередь начали прививать медиков и педагогов – они в зоне наибольшего риска. А уже на весну (ориентировочно на апрель) запланирована вакцинация для всех желающих. Пока запись открыта по телефону – идет изучение спроса от населения. И медики говорят: звонков много.

А теперь вакцинация в лицах. Гомель. Игорь Стома – не только самый молодой ректор медицинского вуза в Беларуси, но еще и профессиональный инфекционист. Доктор медицинских наук уверен: в борьбе с COVID-19 инструмента надежнее вакцинации человечество пока просто не изобрело. А потому испытывает «Спутник V» на собственном организме.

Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:

Я хочу подчеркнуть, что тот вектор, в который введен генетический материал коронавируса – это безопасный вектор, он не в состоянии навредить пациенту, который получает данную вакцину

Гродно. Елена Бойша – медсестра детской поликлиники № 2. Ждала появления вакцины против COVID-19 с первой волны, ведь каждый день работает с инфицированными пациентами. За свое здоровье, конечно, переживает, но больше всего боится заразить пожилых родителей. Галина Буро:

Вы привились сейчас. Как ваши ощущения? Как самочувствие ваше?

Елена Бойша, медсестра детской поликлиники № 2 Гродно:

Прекрасное самочувствие, очень довольна, что все-таки я смогла привиться. Эту прививку многие ждут. И мы очень рады, что все-таки наш Президент добился, что мы уже смогли начать прививаться.

Российская вакцина «Спутник V» успешно прошла испытания, в том числе и в нашей стране. Еще до ее регистрации 100 белорусов приняли участие в эксперименте. Испытания показали эффективность вакцины в районе 95 %. Эксперты надеются, что препарат поможет создать иммунологическую прослойку в обществе.

Нина Ковалёнок, заведующая отделением профилактики Гродненской центральной городской поликлиники:

Мы уже забыли и о полиомиелите, и о ветряной оспе, которые в свое время точно так же калечили большое количество людей. Точно так же будет и с ковидной инфекцией. Если мы начнем прививаться, если сознательность людей все-таки возрастет и они будут думать не только о себе и бояться. Бояться не нужно этой вакцины. Я буквально вчера делала эту прививку. Прошли сутки, и я чувствую себя нормально: у меня не поднялась температура, нет никакого болевого синдрома. Это обычная прививка, ничем не отличающаяся от других.