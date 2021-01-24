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«Может, технику военную заметили?» Жители украинского приграничья рассказали, что там происходит на самом деле

24 января 2021 16:45
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Новости Беларуси. На неделе военная тема нашла неожиданное продолжение в Украине. В тамошнем медиапространстве появилось занятное утверждение, будто Беларусь просит помощи в охране участка границы с Украиной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И не у кого-нибудь, а у ФСБ России. При этом внятно парировать, чем вызвано такое решение, у коллег не сильно-то и получается.

«Может, технику военную заметили?» Жители украинского приграничья рассказали, что там происходит на самом деле-1

За них эту работу решили сделать мы. Наши корреспонденты съездили в украинское приграничье, чтобы из первых уст узнать, как там обстоят дела на самом деле.

Кристина Протосовицкая вместе с местными жителями искала в Ивановском районе чужаков, и вот что у них получилось.

«Может, технику военную заметили?» Жители украинского приграничья рассказали, что там происходит на самом деле-4

По сути, граница Украины с Россией становится длиннее почти на тысячу километров – убеждают в своем репортаже украинские журналисты. Имея в виду, видимо, что эта тысяча проходит по территории Беларуси. Отправляемся в приграничную деревню Мохро Ивановского района. До пункта пропуска – 5 километров. Здесь живет чуть больше тысячи человек.

Лариса Парфиевич – воспитатель в местном детском саду. Переехала из Волынской области в Беларусь больше 20 лет назад.

«Может, технику военную заметили?» Жители украинского приграничья рассказали, что там происходит на самом деле-7

Лариса Парфиевич, воспитатель Мохровского детского сада:
Сочиняют. У меня родственники бывает звонят. Они по интернету что-то прочтут, услышат и уже спрашивают. Говорю: «Нет, не верьте. Все нормально». Бывают разные вопросы, провокационные задают. Мы видим реальную картину. Наши родственники всегда завидуют нам, белорусам, стабильности нашей белорусской завидуют. Да, такое есть.

«Может, технику военную заметили?» Жители украинского приграничья рассказали, что там происходит на самом деле-10

Дальше двигаемся к информационному центру деревни. Местный сельский супермаркет пользуется популярностью. Здешний продавец Галина Трушко всю жизнь прожила в Мохро. Все у нее как на ладони.

«Может, технику военную заметили?» Жители украинского приграничья рассказали, что там происходит на самом деле-13

Галина Трушко, жительница деревни Мохро:
Мы в центре всех событий в деревне: что у нас творится, кто родился, кто женился, кто умер.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Вы всех знаете, мимо вас никто не пройдет неузнанным. Может, чужаки появились в деревне?

Галина Трушко:
Нет, у нас только свои, местные. У нас есть местные украинцы. Мы уживаемся с ними очень хорошо. У нас нет наезжих россиян. А если и были, то что?

Кристина Протосовицкая:
Никакой техники военной, самолеты?

Галина Трушко:
Нет, ничего. У нас тишина и спокойствие. Когда идет какая тяжелая техника, слышно же. У нас же не такая большая деревня, что ничего не услышишь, особенно если это ночью делается. Нет, ничего, у нас тишина, слава богу.

Кристина Протосовицкая:
И радиолокаторы не тащили?

Галина Трушко:
Во всяком случае я не видела. И никто не говорил, что где-то что-то тащили.

«Может, технику военную заметили?» Жители украинского приграничья рассказали, что там происходит на самом деле-16

Часть белорусско-украинской границы проходит в лесной местности. Виктор Божко служит лесником 17 лет. Территория для обхода – 760 гектаров. Сам из Украины. Переехал еще в 1990-е.

Кристина Протосовицкая:
Вы работаете лесником. Что входит в ваши обязанности?

«Может, технику военную заметили?» Жители украинского приграничья рассказали, что там происходит на самом деле-19

Виктор Божко, житель деревни Мохро:
В мои обязанности входит осмотр леса. Надо дежурить, проверять.

Кристина Протосовицкая:
Может, видели агентов каких-то?

Виктор Божко:
Нет, агентов не наблюдали, хотя все время нам извещают, чтобы мы звонили в случае чего. Сколько мы работаем с бригадой, пока никого нигде не видели. Каждого местного мы знаем, а если чужой, то сразу звонить надо в погранзаставу. Так что ничего, все нормально.

Кристина Протосовицкая:
А оборудование чужое военное?

Виктор Божко:
Нигде мы не замечали, никто не запускал. Все тихо, спокойно. Не нарушали, все нормально.

«Может, технику военную заметили?» Жители украинского приграничья рассказали, что там происходит на самом деле-22

Иван Кухановец, председатель Мохровского сельисполкома:
Специфика, конечно, есть из-за того, что населенный пункт находится в пограничной зоне. Но законодательство либерально в этом отношении и к гостям Республики Беларусь, и к местным жителям. Местные жители уже привыкли к тому, что тут определенная у нас специфика в этом деле. Поэтому никаких жизненных проблем нам граница не добавляет.

«Может, технику военную заметили?» Жители украинского приграничья рассказали, что там происходит на самом деле-25

Кристина Протосовицкая:
Для чистоты эксперимента двигаемся вдоль границы – от ивановской деревни Мохро к малоритским Мокранам. Здесь находится крупнейший грузовой и пассажирский пункт пропуска. О чем или о ком судачат местные?

«Может, технику военную заметили?» Жители украинского приграничья рассказали, что там происходит на самом деле-28

В Мокранах живет чуть больше 600 человек, а в целом по сельсовету – 1600. Приграничными считаются две деревни. В местном хозяйстве трудятся немало украинцев. Кто-то переехал после начала войны на Донбассе, а кто-то еще в 1990-е.

«Может, технику военную заметили?» Жители украинского приграничья рассказали, что там происходит на самом деле-31

Наталья Дордюк, жительница деревни Мокраны:
В связи с чем? Детям надо было идти в школу в первый класс. У нас там не было школы. Муж работал здесь, и вся семья переехала сюда. Купили маленький дом недалеко отсюда, потом, уже в 1998 году, нам дали первый президентский дом.

Кристина Протосовицкая:
Не было такого, что кто-то ходит, высматривает?

Наталья Дордюк:
Нет. У нас деревня небольшая. Если бы что-то было такое, то все знали бы.

Кристина Протосовицкая:
А можно ночью протащить к вам какую-то технику, например, или радиолокатор большой поставить, чтобы вы ничего не узнали?

Наталья Дордюк:
Нет, конечно. Как же его протащишь? Тут же люди, трасса, деревня. Люди живут очень близко к трассе. Нет, конечно.

«Может, технику военную заметили?» Жители украинского приграничья рассказали, что там происходит на самом деле-34

Через Мокраны проходит международная трасса. Вдоль нее как раз стоит дом Зои Сайко. Она с семьей переезжала в 2013-м.

«Может, технику военную заметили?» Жители украинского приграничья рассказали, что там происходит на самом деле-37

Зоя Сайко, жительница деревни Мокраны:
Мне нравится здесь, потому что здесь еще дисциплина, контролируют все, за все отвечают. А там нет дисциплины, нет порядка. Колхозы там, где я работала оператором машинного доения, там коров уже нет. Уже года четыре нет.

В Беларуси Зоя с мужем устроились в хозяйство и получили свое жилье. До пандемии стабильно раз в месяц проведывали родных в Украине, а сейчас уже год как не виделись.

«Может, технику военную заметили?» Жители украинского приграничья рассказали, что там происходит на самом деле-40

Зоя Сайко:
Сейчас созваниваюсь с родственниками. Никто ничего такого не говорил. Может, по новостям там и было, но никто не говорил. Видно, тоже не очень доверяют.

Кристина Протосовицкая:
В такой деревне приграничной может быть так, что кто-то пройдет незамеченным?

Зоя Сайко:
Я не думаю, нет.

Кристина Протосовицкая:
Какие-то шпионские радиолокаторы должны появиться, может, технику военную заметили?

Зоя Сайко:
Нет, ничего не замечала. Мы здесь живем, я утром на работу выхожу, вечером прихожу, когда темно. Ничего нигде не видела.

«Может, технику военную заметили?» Жители украинского приграничья рассказали, что там происходит на самом деле-43

Воспитывают детей, своих или чужих, заботятся о хозяйстве, домашнем или деревенском, проходят вдоль лесных чащ или целых границ, поддерживают ассортимент или беседу – они здесь живут. Своими глазами и из первых уст.

# Государственная граница Беларуси # общество # Лариса Парфиевич # Галина Трушко # Кристина Протосовицкая # Виктор Божко # Иван Кухановец # Наталья Дордюк # Зоя Сайко # Фотофакт

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