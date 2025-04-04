В Беларуси при организационной поддержке БИСИ стартовало масштабное социологическое исследование

Слушать и слышать людей – выверенная временем формула работы власти на всех уровнях. Еще одна традиция – принимать значимые государственные решения с учетом общественного мнения. Именно с этой целью, по инициативе премьер-министра, в стране стартовало масштабное социологическое исследование, которое продлится по 21 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно призвано проанализировать актуальные социальные, экономические и политические запросы белорусов, выявить ключевые опасения, стремления и ориентиры общества. Полученные результаты будут учтены при подготовке концепции программы развития Беларуси на ближайшие пять лет. Исследование будет проводиться с использованием различных методик, включая опрос населения силами центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ и онлайн-опрос посредством интернет-платформы «Меркаванне.бел».

Екатерина Резанова, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Можно выделить такие ключевые блоки, по которым мы будем спрашивать респондентов. Это приоритетное направление в развитии демографической безопасности, инноваций в промышленности, агропромышленном комплексе, жилищной политике. Не обойдем вопросы, конечно же, связанные с благоустройством территории, а также коммуникацией между органами власти и населением. Особенно вопросы, касающиеся включенности граждан в решение значимых вопросов. Еще одной площадкой для сбора предложений от граждан – станет платформа «Народная пятилетка», созданная в октябре 2024 года по инициативе штаба патриотических сил Беларуси.