В Беларуси при организационной поддержке БИСИ стартовало масштабное социологическое исследование
Слушать и слышать людей – выверенная временем формула работы власти на всех уровнях. Еще одна традиция – принимать значимые государственные решения с учетом общественного мнения. Именно с этой целью, по инициативе премьер-министра, в стране стартовало масштабное социологическое исследование, которое продлится по 21 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оно призвано проанализировать актуальные социальные, экономические и политические запросы белорусов, выявить ключевые опасения, стремления и ориентиры общества. Полученные результаты будут учтены при подготовке концепции программы развития Беларуси на ближайшие пять лет.
Исследование будет проводиться с использованием различных методик, включая опрос населения силами центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ и онлайн-опрос посредством интернет-платформы «Меркаванне.бел».
Екатерина Резанова, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Можно выделить такие ключевые блоки, по которым мы будем спрашивать респондентов. Это приоритетное направление в развитии демографической безопасности, инноваций в промышленности, агропромышленном комплексе, жилищной политике. Не обойдем вопросы, конечно же, связанные с благоустройством территории, а также коммуникацией между органами власти и населением. Особенно вопросы, касающиеся включенности граждан в решение значимых вопросов.
Еще одной площадкой для сбора предложений от граждан – станет платформа «Народная пятилетка», созданная в октябре 2024 года по инициативе штаба патриотических сил Беларуси.
Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований, руководитель Центра анализа гражданских инициатив «Народная пятилетка»:
Доступ к платформе имеют граждане, находящиеся на территории Республики Беларусь. Неважно, это гражданин Республики Беларусь либо гость нашей страны. Из-за рубежа поучаствовать в работе платформы невозможно, поэтому это минимизирует уже часть рисков. Что касается возможных каких-то атак и взломов, то гражданин не оставляет каких-либо персональных данных, которые бы угрожали его личной безопасности.
Непосредственно опрос продлится по 16 апреля. Принять в нем участие и высказать свое мнение, идеи и предложения – может каждый желающий. Для этого необходимо отсканировать QR-код или перейти по ссылке. Они будут размещены в общественных местах, на официальных сайтах госорганов, организаций и в средствах массовой информации. Опрос проводится анонимно, после его завершения данные проанализируют и представят правительству в виде конкретных предложений.