Белорусов кормят плюшками. Почему толковым врачам за границей приходится работать ассистентами?

В Европе стремительно падает число медицинских работников. Нехватка настолько сильна, что в этой сфере не тысячи, а миллионы свободных вакансий. В Англии и Финляндии катастрофически не хватает медицинских сестер, в Греции тревогу бьют работники скорой помощи, а в Португалии из-за нехватки акушеров на грани закрытия родильные дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Долгое время Европа полагалась на иностранных медиков. Дыры на бирже труда пытались латать в том числе и белорусскими специалистами. Тему оттока ценных кадров из нашей страны неоднократно муссировали Telegram-каналы. На деле же все показатели остались в пределах нормы. Ежегодно из числа медицинских работников уезжает примерно 200-250 человек.

Антону Шарамкову – 29 лет, и он самый молодой заведующий отделения центрально поликлиники. В Могилев молодой врач после окончания гомельского вуза попал по распределению и уже через 1,5 года возглавил рентген-отделение. Новая должность ему досталась в те сложные времена, когда коронавирусная пандемия подставила медикам серьезную подножку. Удар пришлось держать всем коллективом. Нагрузка выросла в два раза, но выстояли. Молодой, но уже опытный и перспективный для «охотников за головами», которые переманивают наших медиков за границу – идеальная кандидатура.

Антон Шарамков, заведующий рентгенологическим отделением Могилевской центральной поликлиники:

Данное предложение существует, но у нас другие приоритеты в данный момент, маленький ребенок в семье. Жена тоже медик, врач – анестезиолог-реаниматолог. Мы купили участок, на котором хотим построить свой дом. Простыми словами, семья могилевских медиков уже кинула на родине якоря. На старте молодых специалистов поддержало государство. Сейчас семья Антона живет в новой арендной квартире, за которую платит без учета коммунальных услуг около 17 рублей. Недавно в Совете Республики обсудили дополнительные гарантии медработникам. Есть шанс арендное жилье превратить в свое.

Антон Шарамков:

Последняя новость, надеюсь, будет благоприятной, то, что врачи смогут выкупить арендное жилье. Но не знаем пока условий, ждем указа. За последние три года из этого отделения на работу в Польшу уехали два врача, которые работали здесь по совместительству. Свободные вакансии закрыли новыми специалистами. В главном управлении здравоохранения Могилевской области объяснили, что текучка кадров есть, но она (как бы ни пытались нагнетать цифры отдельные деструктивные информационные каналы) в пределах нормы.

Александр Старовойтов, начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома:

Чтобы сказать, что мы укомплектованы на 100 %, то в медицине такого, наверное, никогда не было. Тем не менее укомплектованность растет. Если еще лет пять у нас коэффициент совместительства был 1,5 для врачей, то есть каждый доктор работал на 1,5 ставки, то сегодня в связи с приходом новых молодых специалистов этот коэффициент у нас упал для врачей как 1,3, а для медицинских сестер – 1,2.

Для того чтобы вырастить хорошего врача, нужно как минимум 10 лет, и это без учета школьной скамьи. Безусловно, Европе выгодно, не вложив ни копейки, получить высококвалифицированного медика. Белорусов заманивают сладкими плюшками, которые часто превращаются в горькие пилюли. Чтобы подтвердить стандарт образования и квалификацию в странах ЕС, нужно время, много времени. Уже опытные и признанные у нас врачи за границей вынуждены соглашаться на роль ассистентов. Для иностранцев социальный лифт двигается очень медленно. Случаи, когда после заграничной практики белорусские медики возвращаются домой, не единичны.

Новый кольпоскоп с презентацией для пациентов, чтобы они видели, для чего мы проводим эту процедуру. Радиоволновый нож. Любая локализация: патология шейки, папилломы, какие-то образования на коже, все можно сделать здесь.

Нет, это не частная клиника, а обычная поликлиника на окраине Могилева. Хотя слово «обычная» здесь явно не подходит. На модернизацию женского и УЗИ-отделения потрачены 250 тысяч рублей. Все это внебюджетные средства. Ремонтные работы выполнены хозяйственной службой, что позволило сэкономить финансы и направить их на комплексное переоснащение.

Зинаида Клепча, жительница Могилева:

Увидели в жировке, что здесь быстро можно пройти медосмотр и качественно все. Мы решили, приехали попробовать пройти УЗИ сердца, УЗИ щитовидки. Но не стены и техническая начинка делают эту поликлинику особенной – медики, которые не рвутся за длинным рублем за границу, а готовы быть верными клятве Гиппократа дома.

Марина Чебуркова, врач – акушер-гинеколог Могилевской поликлиники № 6:

Если мы хотим получить или ввести, внедрить новую методику, никогда не стоит препятствий. Мы обучаемся либо на курсах, либо на рабочем месте. Вводим ее здесь для наших пациентов, для лучшей диагностики заболеваний, потому что самое главное – здоровье наших пациентов. Для этого мы получаем новые знания.