Разработка востребована во всём мире. Какой стартап победил в номинации Creative конкурсной программы Белагропромбанка?

Новости Беларуси. К успеху с Белагропромбанком. Легко ли вырастить бизнес за девять месяцев? Непросто, но возможно. Сотни инновационных идей талантливых бизнесменов, десятки профессиональных коучей и лишь один шанс осуществить заветную мечту. Республиканская конкурсная программа «Стартап-марафон» – уникальный интенсив, аналогов которому нет в стране, вызвал невиданный ажиотаж. О тех, кто преодолел путь от бизнес-мечты до бизнес-плана, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Победитель в номинации Creative Александр Стефанин написал свою историю, имя которой Babyrain Technologies. Александр, вы автор интерактивной платформы для ранней диагностики расстройств аутистического спектра у детей. Мы знаем, что вместе с вами над проектом работал детский врач-невролог Алиса Кудлач. Ранняя диагностика – это один из подводных камней заболеваний, именно не нее сделали упор. Расскажите, что из себя представляет платформа? Платформа включает три элемента

Александр Стефанин, фаундер стартапа Babyrain Technologies, победитель в номинации Creative:

Платформа включает в себя три элемента. Первый элемент – это анкета для родителя. То есть получается, что родитель отвечает на ряд вопросов, который позволяет выявить на ранней стадии какие-то отклонения в развитии ребенка. Второй элемент – это анкета для врача. Она более сложная, с учетом специфики детских врачей разработана. Третий этап – это кластер детских игр, в которые играет ребенок. На основании того, как он выполняет задание, на что в первую очередь акцентируется, когда смотрит на экран, как в глаза смотрит человеку, который появляется на экране, или не смотрит – по этим признакам с использованием нейронных сетей мы отслеживаем реакции, степень точности выполнения заданий. На основании этого тоже формируется в автоматическом режиме отчет, который использует врач для постановки диагноза. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как родилась идея, Александр? Александр Стефанин:

Идея родилась вообще из исследования, диссертации как раз Алисы. Она сейчас защищает кандидатскую диссертацию на эту тему. В процессе мы попробовали сделать небольшое приложение для врачей, чтобы можно было немножко оптимизировать отдельные этапы работы детского невролога. У нас получилось, и дальше мы уже стали развивать успех. Проект используется Министерством здравоохранения

Наталья Надольская:

В мире 2 % детей страдают подобным недугом, 75 % из них остаются невербальными из-за поздней диагностики и несвоевременной помощи. Получается, проблема в том, что болезнь хорошо маскируется, хотя современное общество осведомлено о проблеме. По вашим прогнозам, насколько будет востребована эта разработка и кому нужно обязательно взять ее на вооружение? Александр Стефанин:

На самом деле разработка очень востребована во всем мире, то есть это не проблема исключительно Беларуси. Во всем мире примерно одинаковая картина. При этом, правильно вы сказали, что это заболевание замаскировано. До определенных этапов, особенно в таких легких формах, очень тяжело понять, что у ребенка что-то не так. Он себя ведет, как нормотипичный ребенок, может совершенно нормально развиваться – считать, писать говорить и так далее. При этом в случае, если мы своевременно не выявили эту проблему, а там окно возможностей по большому счету – это от года до шести лет, то можем упустить важный этап социализации такого ребенка. Это потом в итоге может привести к тому, что ребенок замкнется в себе. Он перестанет говорить, общаться со сверстниками, ему это просто будет неинтересно. Если мы своевременно начинаем реабилитацию, помощь такому ребенку, то в 75 % случаев можем решить эту проблему.

Алеся Лакина:

Александр, расскажите ваш путь к «Стартап-марафону». Как вы попали в программу и кто помог реализовать идею? Александр Стефанин:

Был конкурсный отбор, мы успешно его прошли. Конечно, все это волнительно достаточно-таки. Нам очень повезло с трекером. Мне сложно говорить, на самом деле, как остальные. Но в нашем случае Игорь очень так жестко относится к реализации проектов, всегда умеет мотивировать. Помимо того, что такую функцию именно трекера выполнял, еще какую-то мотивацию осуществлял. В итоге у нас все получилось. В идеале мы видели такой сценарий, когда наш проект используется в Министерстве здравоохранения лучше всего в каком-то пилотном режиме. Сегодня уже месяц практически, как такой пилотный проект запущен. Александр Стефанин:

Юлия Игоревна, на ваш взгляд, насколько жизнеспособен подобный стартап?

Юлия Башко, председатель Ассоциации трекеров и бизнес-консультантов Республики Беларусь:

На 100 %, потому что, во-первых, команда состоит из профессионалов. Во-вторых, проблема действительно острая. В третьих, что немаловажно, подключились государственные органы, и значит этому проекту жить. Потому что без поддержки таким проектам, конечно, очень сложно. У нас существует проблема персональных данных, чтобы ее обойти и правильно, скажем так, работать с персональными данными, здесь, конечно же, нужна помощь Министерства здравоохранения, на что Александр и вышел. Мы предоставляем возможность на ранней стадии выявлять заболевание Алеся Лакина:

Александр, допускаете вы выход платформы на международный рынок? Ведь, насколько нам известно, Белагропромбанк оказывает поддержку и в этом.