Кандидат исторических наук: «Армія Краёва была не такая масавая, як, напрыклад, беларускія партызаны»

Кирилл Казаков, СТВ: С точки зрения истории, белорусы получали самую низкую зарплату – те предатели, которые перешли на сторону фашистов – у нас ген какой-то есть либо мы не подвержены национализму, нацизму? Мы и сейчас это дело отторгаем.

Кузьма Козак:

У Беларусі гэта значна было шырэй. Другая асаблівасць – патрэбна было змагацца з гэтым. І пачалі знішчаць людзей паленнем. Гэта звычайныя вёскі, якія лічылі, што яны даюць хлеб, яны, напрыклад, партызан прымаюць, там хаваюцца, яны могуць выдаваць разведвальныя дадзеныя і так далей. І яны пачалі знішчаць, паліць. Трэцяя асаблівасць – цэнтральны накірунак, наступленне на Маскву. Менавіта тут у палоне апынулася вялікая колькасць салдат. Гэта хлопцы моцныя, але яны трапілі ў палон. І на тэрыторыі Беларусі былі створаны афлагі, шталагі, дулагі. І тут каля аднаго мільёна было забіта – 810 тысяч.

Кирилл Казаков:

У меня вопрос немного другой. Например, поляки и литовцы под прикрытием этой войны пытались решить свои проблемы? Там Вильнюс забрали, поляки вдруг решают Западную Беларусь вернуть. Были вот эти процессы? Армия Крайова воевала только за Польшу?

Кузьма Козак:

Армія Краёва была не такая масавая, як, напрыклад, беларускія партызаны. Мы возьмем самую масавую частку польскага супраціўлення – навагрудскую акругу Арміі Краёва – гэта 14 тысяч. А ў нас гэта 370 тысяч, гэта толькі партызан. І партызан, якія не чакалі, таму што, напрыклад, дактрына Арміі Краёва была ў чаканні – вайна падыдзе, і толькі потым мы ўзнімемся, возьмем сваё. А ў беларусаў была іншая стратэгія, іншая тактыка, таму што на камунікацыях. Ніхто больш так не рабіў, як беларусы. І менавіта сюды і ўліваліся вайсковыя часткі СС, карныя аперацыі – нідзе такой колькасці не было. І я зноў пацвярджаю: мы знойдзем прыклады такія… Паленне жывых людзей. Калі гэта адзін прыклад, як гэта ў Еўропе было, а ў Беларусі – 628 вёсак было спалена з людзьмі. І гэта адзін з паказчыкаў, чым адрозніваецца.

«На тэрыторыі Беларусі такая вялікая колькасць мемарылізацыі»

Кирилл Казаков:

Мы говорим о том, сколько людей у нас пострадало, потерпело. В каждой семье есть человек, который каким-то образом пострадал от войны. Может, это и есть наша гарантия того, что мы не станем нацистами?