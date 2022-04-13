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«Это будущая чемпионка». Юрий Караев посетил новый спортивный зал в Гродно

13 апреля 2022 14:37
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Новости Беларуси. Занятия боевыми видами искусств для детей стали еще доступнее. В Гродно открыли зал кикбоксинга и таиландского бокса в рамках спортивно-благотворительного проекта «Смелый шаг», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Качественный ринг, татами и инвентарь. В Гродно открыли зал кикбоксинга и таиландского бокса. Подробности здесь.

«Это будущая чемпионка». Юрий Караев посетил новый спортивный зал в Гродно-1

Юрий Караев, помощник Президента инспектор по Гродненской области:
Дети пристроены к спорту, занимаются улучшением своего здоровья и учатся мужскому виду спорта. Хотя и девочка, которую мы видели только что на ринге, очень прилично уже выступает. Я поинтересовался: она уже несколько лет занимается. Смотрю по ней, это будущая чемпионка.

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# Государственная политика в области спорта # общество # Юрий Караев # Фотофакт

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