«Это будущая чемпионка». Юрий Караев посетил новый спортивный зал в Гродно

Качественный ринг, татами и инвентарь. В Гродно открыли зал кикбоксинга и таиландского бокса. Подробности здесь .

Новости Беларуси. Занятия боевыми видами искусств для детей стали еще доступнее. В Гродно открыли зал кикбоксинга и таиландского бокса в рамках спортивно-благотворительного проекта «Смелый шаг», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

Дети пристроены к спорту, занимаются улучшением своего здоровья и учатся мужскому виду спорта. Хотя и девочка, которую мы видели только что на ринге, очень прилично уже выступает. Я поинтересовался: она уже несколько лет занимается. Смотрю по ней, это будущая чемпионка.