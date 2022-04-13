Инфантильные кольца вперемешку с люксовыми сумками. Когда необходимо соблюдать ювелирный этикет?

Татьяна Савчик , ведущая ток-шоу: Есть же такое понятие, как ювелирный этикет. Когда мы действительно посещаем какие-то мероприятия определенного статуса, там полагается определенный вид украшений?

Кольца, браслеты, цепочки. Украшения – неотъемлемая часть образа и способ подчеркнуть свою индивидуальность. О том, почему женщин так манят изысканные работы ювелирного мастерства, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Мария Токарева, дизайнер и создатель украшений, визажист-колорист: Безусловно. Но там уже, к примеру, если вы жена президента, соответствующий стилист идет. У нас больше все-таки такой массовый сегмент, поэтому бижутерия. Тем более уже стираются грани. Посмотрите на последние показы Chanel. У них вообще инфантильные кольца вперемешку с люксовыми, брендовыми сумками. То есть постепенно все это уже уходит.

Диана Поднебесная, стилист-имиджмейкер:

Мария упомянула о Chanel, но на самом деле существует все-таки дресс-код действительно очень серьезный, когда нужно явиться на мероприятие в чем-то. Если белый или черный дресс-код, то это совершенно определенный образ, одежда и к ним соответствующие украшения, только ювелирные. Но мы в повседневной жизни редко сталкиваемя с таким дресс-кодом. Обычно это официальные, очень серьезные мероприятия.

Татьяна Савчик:

В повседневной жизни, я замечаю, очень многие из окружения девушки носят и нательный крестик – все-таки как знак довольно это личное – и многослойность каких-то кулонов, цепочек. Это не моветон? По крайней мере, на Руси раньше говорили: если крест поверх рубахи – это прямо непорядочный человек.

Диана Поднебесная:

Что касается нательного креста, то по правилам верующие знают, что нательный крест должен быть обязательно спрятан под одеждой. Если это крест, в котором вас крестили. Он никогда не должен быть наружу.