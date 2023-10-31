Камеры добавляли волнения. Финалистка реалити-шоу «Есть девчонка одна» рассказала о самых интересных конкурсах

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Герко, финалистка реалити-шоу «Есть девчонка одна».
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Герко, финалистка реалити-шоу «Есть девчонка одна».
Елена Герко, финалистка реалити-шоу «Есть девчонка одна»:
Советую посмотреть шоу каждому, кто еще не посмотрел. Шоу заключается в том, что мы, четверо медработников, боролись за победу и выход в финал. Были разные конкурсы с препятствиями, на запоминание, на ловкость. Но самый лучший конкурс был во второй день в центре МЧС, обалденный конкурс был.
Александр Меженный, ведущий:
Работа медсестры тоже сопряжена с подобными нагрузками, хотя, возможно, в более комфортных условиях, но это как-то роднит профессии.
Елена Герко:
Да, нам в этом конкурсе нужно было спасти человека из-под завала и ребенка. Когда услышали крик ребенка, я растерялась. Для меня дети – это очень близкие люди. Я за них искренне переживаю. Я понимала, что это не настоящий ребенок, но у меня включился материнский инстинкт. Страх, что такая ситуация могла бы быть. Моя работа тоже связана со спасением людей. Неоднократно были и экстренные ситуации. С этим конкурсом мы справились прекрасно.
Александр Меженный, ведущий:
10 тысяч белорусских рублей, который являются призовыми в нашем реалити-шоу, они заставляют двигаться вперед или что-то другое?
Елена Герко:
Деньги всех заставляют двигаться вперед. Для меня это актуальная сумма в этот период моей жизни (строительство квартиры), это была бы классная помощь.