Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за тумана

Новости Беларуси. Минск и околицы этим утром накрыл густой туман. Несмотря на ограниченную видимость, Национальный аэропорт работал в штатном режиме. Самолеты вылетали и приземлялись по расписанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается дорожной обстановки, то водителям следует учитывать погодные условия. Туман значительно затрудняет движение и увеличивает вероятность возникновения ДТП. Уже к полудню ситуация с видимостью изменится. Пока же из-за тумана объявлен оранжевый уровень опасности. Погода последнего октябрьского дня подарит и еще один сюрприз, но куда более приятный – до плюс 18 градусов ожидается сегодня в Бресте и Гомеле.