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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за тумана

31 октября 2023 07:46
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Новости Беларуси. Минск и околицы этим утром накрыл густой туман. Несмотря на ограниченную видимость, Национальный аэропорт работал в штатном режиме. Самолеты вылетали и приземлялись по расписанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за тумана-1

Что касается дорожной обстановки, то водителям следует учитывать погодные условия. Туман значительно затрудняет движение и увеличивает вероятность возникновения ДТП. Уже к полудню ситуация с видимостью изменится. Пока же из-за тумана объявлен оранжевый уровень опасности. Погода последнего октябрьского дня подарит и еще один сюрприз, но куда более приятный – до плюс 18 градусов ожидается сегодня в Бресте и Гомеле.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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