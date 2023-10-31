Новости Беларуси. На страже экономических интересов страны. Более 60 попыток ввоза автомобилей по заниженной стоимости пресекли брестские таможенники с начала года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илья Енбулаев, старший инспектор отдела идеологической работы Брестской таможни: В одном из последних случаев при перемещении двух авто из Германии в Беларусь их стоимость занизили почти в три раза. Легковые автомобили Jeep Wrangler и Ford F-150 Raptor 2023 года выпуска следовали в грузовом автомобиле Man через пункт пропуска «Козловичи».

В документах польского перевозчика была указана стоимость на перемещаемый товар в 180 тысяч рублей. При проведении таможенного контроля должностные лица обратили внимание на заниженную стоимость автомобилей в результате чего была установлена настоящая – порядка 512 тысяч рублей. Такое занижение позволило бы сэкономить на таможенных платежах в общей сумме более 116 тысяч рублей. Обращаем внимание на недопустимость совершения подобных действий при ввозе автомобилей на территорию Евразийского экономического союза и неотвратимость наказания за нарушение таможенного законодательства.

Общая стоимость незаконно ввозимых автомобилей составляет около 30 миллионов рублей. В отношении перевозчиков по данным фактам составлены протоколы об административных правонарушениях.