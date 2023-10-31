Почти все беловежские зубры вышли из лесов

Новости Беларуси. За пределами леса они будут находиться всю зиму и раннюю весну. Практически все стада зубров вышли из Беловежской пущи на открытые угодья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С наступлением осени на лесных участках обитания этих животных недостаточно корма. Поэтому пропитание они вынуждены искать на прилегающих к лесу полях, где есть остатки сахарной свеклы и кукурузы. Зубров можно встретить пасущимися и на посевах озимых. Тем не менее около 20 % популяции остается зимовать в лесах, где их подкармливают сотрудники Национального парка.