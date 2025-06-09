В 2025 году в Минской области откроют 2 новых физкультурно-оздоровительных комплекса
Минская область – лидер спортивной отрасли Беларуси. В регионе действуют 24 физкультурно-оздоровительных центра, где занимаются свыше 400 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Развитию доступной инфраструктуры как в городах, так и малых населенных пунктах уделяется особое внимание. Только в 2025 году откроется сразу два новых ФОКа – в Лесковке и Заславле.
Какие еще созданы условия для активного отдыха и подготовки чемпионов – расскажет Анна Куртасова.
ФОК в Михановичах. Ультрасовременное здание построили три года назад. Это стало настоящим подарком для местных жителей. Здесь занимаются спортом не только любители ЗОЖ, но и профессионалы. Тренируются воспитанники СДЮШОР Минского района. Водное поло, плавание, таиландский бокс.
Даниил Сульжиц, воспитанник СДЮШОР Минского района:
Выступал на республике. Почти в 9 лет выполнил третий взрослый разряд на 50 метров вольным стилем. А так уже третий разряд взрослый.
В Минском районе подготовку спортивного резерва осуществляют семь учреждений. Юные воспитанники тренируются по 12 видам. Чтобы взойти на пьедестал – необходимы условия. Так, в Лесковке скоро заработает новый ФОК.
Елена Данилович, директор СДЮШОР Минского района:
В СДЮШОР Минского района на данный момент занимается 208 детей. Мы с нетерпением ждем, когда откроется в Лесковке ФОК. Потому что у нас в Боровлянах есть отделение плавания, и хотим, чтобы дети уже занимались на современных площадках.
А для тех, кто любит позаниматься спортом в удобное для себя время, в районе построены тренажерные комплексы на свежем воздухе. Новые воркаут-площадки появились в пяти населенных пунктах. В Прилуках теперь дети смогут в любое время играть в мини-футбол и пляжный волейбол, а жителей Мачулищ ожидает обновленный стадион.
Подробности в видео.