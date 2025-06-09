В 2025 году в Минской области откроют 2 новых физкультурно-оздоровительных комплекса

Минская область – лидер спортивной отрасли Беларуси. В регионе действуют 24 физкультурно-оздоровительных центра, где занимаются свыше 400 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Развитию доступной инфраструктуры как в городах, так и малых населенных пунктах уделяется особое внимание. Только в 2025 году откроется сразу два новых ФОКа – в Лесковке и Заславле. Какие еще созданы условия для активного отдыха и подготовки чемпионов – расскажет Анна Куртасова.

ФОК в Михановичах. Ультрасовременное здание построили три года назад. Это стало настоящим подарком для местных жителей. Здесь занимаются спортом не только любители ЗОЖ, но и профессионалы. Тренируются воспитанники СДЮШОР Минского района. Водное поло, плавание, таиландский бокс.

Даниил Сульжиц, воспитанник СДЮШОР Минского района:

Выступал на республике. Почти в 9 лет выполнил третий взрослый разряд на 50 метров вольным стилем. А так уже третий разряд взрослый. В Минском районе подготовку спортивного резерва осуществляют семь учреждений. Юные воспитанники тренируются по 12 видам. Чтобы взойти на пьедестал – необходимы условия. Так, в Лесковке скоро заработает новый ФОК.