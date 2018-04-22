«Какую-то толику можешь внести в то благородное дело, которое земляки делают». Как руководители госструктур Беларуси поработали на субботнике
Новости Беларуси. Казалось бы, Беларусь – страна небольшая, но если посмотреть на географию мест, где во время субботника побывали руководители разного уровня, спортсмены, артисты, обычные граждане, то окажется, что это сотни городов, поселков и маленьких деревень, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Три миллиона человек трудились над тем, чтобы сделать нашу страну лучше.
Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Сочетание праздника, труда и очень большой полезности от результатов работы. В общем-то, хорошее настроение. Уверен, что такое настроение у миллионов наших граждан, которые участвуют в субботнике.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Провести субботник – в этот день все люди вместе собираются для того, чтобы сделать что-то значимое. Конечно, это великолепная идея, на мой взгляд. Просто это здорово! Я честно вам скажу, что эту идею предложил Александр Григорьевич. Он был абсолютно прав. Я просто порадовалась, потому что каждого человека тянет на родину, туда, где родился и вырос.
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:
Действительно, очень приятно встретиться с земляками, почувствовать, что ты какую-то толику можешь внести в то благородное дело, которое земляки делают.
Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Сделав что-то хорошее в этом секторе, ты понимаешь, что сделал это для будущего, сделал для страны, сделал для обновления, для того, чтобы был мир, чтобы люди могли пойти отдохнуть, чтобы они видели результаты своего труда. Поэтому такие призывы, такие подходы сплачивают народ, они народ объединяют в одно целое.