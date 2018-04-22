«Какую-то толику можешь внести в то благородное дело, которое земляки делают». Как руководители госструктур Беларуси поработали на субботнике

Новости Беларуси. Казалось бы, Беларусь – страна небольшая, но если посмотреть на географию мест, где во время субботника побывали руководители разного уровня, спортсмены, артисты, обычные граждане, то окажется, что это сотни городов, поселков и маленьких деревень, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Три миллиона человек трудились над тем, чтобы сделать нашу страну лучше.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Сочетание праздника, труда и очень большой полезности от результатов работы. В общем-то, хорошее настроение. Уверен, что такое настроение у миллионов наших граждан, которые участвуют в субботнике.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Провести субботник – в этот день все люди вместе собираются для того, чтобы сделать что-то значимое. Конечно, это великолепная идея, на мой взгляд. Просто это здорово! Я честно вам скажу, что эту идею предложил Александр Григорьевич. Он был абсолютно прав. Я просто порадовалась, потому что каждого человека тянет на родину, туда, где родился и вырос.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Действительно, очень приятно встретиться с земляками, почувствовать, что ты какую-то толику можешь внести в то благородное дело, которое земляки делают.