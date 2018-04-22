Откуда взялась традиция проводить в стране субботники? Краткий экскурс в историю

Новости Беларуси. Конец апреля, шестой день недели – с утра на улицах многолюдно, как в будни, грабли и метлы в руках не только у людей в зеленых жилетах. И, конечно, объединяет желание быть причастным к общему делу. 21 апреля в Беларуси прошел субботник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Слово «субботник» вошло в обиход почти 100 лет назад – 12 апреля 1919 года – после того, как работники одного из московских депо добровольно и бесплатно вышли ремонтировать паровозы. Дело было как раз в субботу. И вскоре весь Советский Союз в едином порыве безвозмездно трудился на благо большой родины.

В нашей стране труд добровольцев был задействован, например, на строительстве большого искусственного озера в Минске – Комсомольского. Котлован в 35 гектаров минчане копали вручную.

2018-й в Беларуси – Год малой родины. Очевидно, где следует приложить усилия на субботнике: надо было ехать туда, где родился и вырос.

Глава государства с тремя сыновьями в субботу, 21 апреля, благоустраивал Трофимову криницу на своей малой родине – возле агрогородка Александрия в Могилевской области.