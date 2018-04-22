Цена вопроса. Куда пойдут деньги, заработанные белорусами на субботнике?

Новости Беларуси. Очевидно, что субботник в основе своей имеет две составляющие – ментальную и материальную. В 2018 году белорусы заработали около 7,5 миллионов рублей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Часть из них пойдет на дооснащение больницы скорой медицинской помощи в Минске, остальные останутся в распоряжении местных органов власти. Как правило, они направляются на благоустройство населенных пунктов, мемориальных комплексов, подготовку детских лагерей к летнему сезону. Кстати, о подготовке детских лагерей. Этот пункт традиционно в перечне объектов, куда идут средства, заработанные на субботниках.





Детский лагерь «Любуж» на один день превратился в трудовой лагерь для взрослых. Одни убирают листву, другие красят. Не нашлось занятия лишь для местного жителя – двортерьера по кличке Багира.

Дневной сон собаки люди не нарушают. За субботник нужно придать лагерю эстетичный вид. Однако только наведением порядка здесь не обойтись: нужны финансовые вложения.

Сергей Новиков, главный инженер Могилёвской межрайбазы:

Ну, вот у нас игровое оборудование. Оно уже подношенное. Нужно его заменить на более новое. Хотелось бы на более новое, модернизированное. И самое глобальное, что у нас деревянные корпуса. Там нет ни холодной, ни горячей воды. Это на данный момент проблема.

Цена вопроса – около 250 тысяч рублей. И это без учёта обустройства спортивной площадки, тротуаров и прочих важных мелочей. Могилёвская межрайбаза, на чьём балансе находится лагерь, потянуть такой финансовый воз не может.

Александр Копылов, директор Могилёвской межрайбазы:

Мы, конечно, пытаемся и стремимся к тому, чтобы содержать этот объект в нормальном состоянии, но денежных средств не хватает. Нужна помощь из областного и республиканского бюджетов, чтобы привести этот объект в нормальное состояние.





Лагерь «Любуж» хорошо известен нескольким поколениям могилевчан. Ему более полувека. Ежегодно здесь отдыхают 700-800 школьников. В их числе и дочь Алины Даньковой. Женщина знает, что деньги, заработанные на субботнике, пойдут на детские лагеря. Потому без сожаления согласилась перечислить дневной заработок в фонд субботника.

Алина Данькова, житель Могилёва:

Сегодня вышла на субботник для того, чтобы сделать для дочери, чтобы ей здесь было хорошо, и для всех детей, которые будут здесь отдыхать. Здесь чистый воздух, очень позитивное настроение у ребёнка после отдыха в этом лагере. Но, конечно, хотелось бы, чтобы условия были немного получше. Хотелось бы благоустроить и территорию, и помещения, где отдыхают дети.





Пока в «Любуже» ждут инвестиций, в соседнем «Колоске» их уже пустили в дело. Те самые деньги из фонда субботников. Здесь хоть прямо сейчас можно открывать первую смену.

Юрий Прокопенко, СТВ:

За последние два года в этот лагерь было вложено более 200 тысяч рублей. Основной упор сделали на модернизацию корпусов. Обновили кровлю, заменили окна, к каждому из 11 корпусов сделали пристройку. Теперь все удобства не на улице, как раньше. Новые санузлы прямо под одной крышей с комнатами.

Кондиционеры в комнатах, новая мебель. Теперь родители стремятся сюда отправить своего ребёнка. На вторую и третью смены еще зимой образовалась очередь.

Андрей Заблоцкий, начальник отдела образования, спорта и туризма Могилёвского райисполкома:

Мы приобрели новую мебель. Вот шкафы для ребят, где они могут раздеваться. Отремонтировали старые, доставшиеся нам еще с советских времён, кроватки, где детки спали. Видите, они приобрели новый вид. И приобрели прикроватные тумбочки.

Оздоровиться, прийти в нормальные, хорошие условия, чтобы можно было поиграть, отдохнуть и подготовиться к новому учебному году. Поэтому вложение средств бюджетных за счёт субботника, спонсорских средств – это самая важная и главная задача для нас. Делать добрые дела сообща – давняя традиция белорусов, которая трансформировалась от толоки до современных субботников.

Работа в две смены и без выходных. Такими ударными темпами сегодня строится поликлиника в густонаселенном районе Витебска – Юг-7. Обслуживать она будет более 50 тысяч местных жителей: от самых маленьких до глубоко взрослых. В день здесь смогут оказать помощь свыше тысячи человек. Но пока объект в распоряжении строителей, которые обещают подарить его витебчанам к Новому году.

Константин Кривель, житель Витебска:

Большой микрорайон, здесь поликлиника очень нужна. Сейчас добираться неудобно. Когда построят эту поликлинику, будет всё очень удобно – в шаговой доступности. Мы только рады будем.

Олеся Холодович, житель Витебска:

Хотелось бы, чтобы быстрее. Тем более, такой долгострой. Для всех. Тем более, для нашего города. Детей много, семей много, все расширяются. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы это всё было закончено. И с субботника – эти деньги, если возможно, – почему бы и нет?