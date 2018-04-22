Когда сердце тянет к истокам. Как прошёл субботник на малой родине Президента

Новости Беларуси. Буквально сдувает пылинки с «Малой родины», пусть и не своей, Екатерина. Полотно живописца Громыко – «Голубая «живая» вода в окружении зеленого леса» – такой родной и узнаваемый пейзаж отыщется, пожалуй, в памяти каждого белоруса.
Новости Беларуси. Буквально сдувает пылинки с «Малой родины», пусть и не своей, Екатерина. Полотно живописца Громыко – «Голубая «живая» вода в окружении зеленого леса» – такой родной и узнаваемый пейзаж отыщется, пожалуй, в памяти каждого белоруса.
Екатерина Имховик, художник-реставратор Национального художественного музея Беларуси:
Подходя к работе, нужно ее осмотреть визуально, оценить состояние: нет ли каких-то угроз, шелушений, потому что просто так смахнуть можно и живопись.
Счастливее ее в этот момент, кажется, только те, перед чьими глазами эти полотна с родными уголками оживают.
Президент Беларуси 21 апреля принял участие в благоустройстве Трофимовой криницы на своей малой родине – возле агрогородка Александрия в Могилевской области.
Почти как в детстве, Александр Лукашенко черпает воду, а вместе с ней и силы из дедовой кринички. Спустя десятилетия ее ни с чем не сравнимый вкус – пусть и на мгновение – возвращает Президента в те времена, когда деревья в низине были большими, на пригорке стояла дедова изба, а к роднику вели не мощенные камнем аккуратные дорожки, а хаотичные тропки.
Здесь нет квадратного метра, где я не ходил босиком: Александр Лукашенко трудился на благоустройстве Трофимовой криницы на своей малой родине
С тех пор много воды утекло, сегодня ольху уже не вырубают, а высаживают ей в компанию шаровидную иву и сирень. Сто лет назад дед Александра Лукашенко – плотник Трофим – обоустроил родник для людей, которые приходили испить удивительно чистой воды. Его именем и назвали это место в окрестностях деревни Александрия. Пять лет назад глава государства вдохнул новую жизнь в излюбленное еще в детстве «место силы». О той старой криничке сегодня многочисленным посетителям из разных городов и даже стран напоминает лишь кусочек сруба, найденный во время восстановительных работ.
Александр Лукашенко рассказал историю восстановления Трофимовой криницы
В любое время, а в Год малой родины – с особенным удовольствием, Александр Лукашенко трудится на родной земле. В день республиканского субботника компанию ему составляют сыновья. Правнуки того самого плотника Трофима возглавляют рабочие бригады и дружной компанией высаживают папортники, цветы и деревья, укладывают дорожки к купели с целебной водой.
Геннадий Лавренков, помощник Президента, главный инспектор по Могилевской области:
Здесь не так просто всё делать. Выкапываешь яму небольшую – а там родничок. Далеко не каждое растение может здесь расти.
Журчат роднички – такое приятное ощущение! Ниже по течению бобры живут. Уже дважды приходили, смотрели плотину. За ночь уже натаскали веток, и сантиметров на 10 вода уже поднялась.
О Трофимовой криничке и ее целебных свойствах со знанием дела рассуждают жители Александрии. Татьяна Ковалева приходит к источнику несколько раз в неделю – благо, живет рядом. Место красивое. Пока водичка наполняет емкость, есть время несколько минут подумать в тишине.
Татьяна Ковалева, житель агрогородка Александрия:
С тех пор, как мы открыли для себя эту криничку, то, конечно, ходим сюда, потому что здесь чистейшая вода. Если ею поливать растения, то они быстрее растут. Это говорит о том, что вода экологически чистая, приятно ее попить. Ходим мы сюда всей семьей.
С разной тарой – с пластиковой бутылочкой или с сорокалитровым бидоном – к криничке, охраняемой аистом, приходят люди. Все свои 90 лет Зинаида Матвеевна прожила в Александрии, и для нее вода из родной земли – источник здоровья и долголетия.
Зинаида Рыбакова, житель агрогородка Александрия:
Вода даже дает здоровье. Сюда много приходят за водой. Я и сама посылаю Толика за водой.
Анатолий – социальный работник – к таким просьбам относится с пониманием. Человек на 80 % состоит из воды – от того-то и важно ее качество.
Анатолий Козловский, житель деревни Александрия:
Возле одной из таких криниц и были построены здесь несколько хуторов, которые сохранились и в советское время. В советское время, конечно, хутора уже были снесены, люди переехали в Александрию. Но здесь местные жители ходили – тропинка всегда была. К кринице Трофимовой ходили всегда за водой, набирали воду.
Каждой клеточкой ощутить силу родной земли и окунуться в воспоминания теперь можно в комфортных условиях. Новая купель, которая раза в три больше прежней, только в 2018 году уже приняла тысячи паломников. Здесь не делят людей на своих и чужих ни по национальной, ни по конфессиональной принадлежности.
Символ единения, над освященной водой в купели, призван дарить гармонию каждому, кто в нее окунется. Кстати, глава государства, сам бывая на родине, совершает этот ритуал. Не смогли остаться в стороне участники субботника и журналисты – на себе ощутили силу воды Трофимовой кринички.
О важности связи человека и родной земли Александр Лукашенко говорил неоднократно. Именно главе государства принадлежит идея окрестить 2018-й Годом малой родины, традиции которого наверняка сохранятся и на будущее.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу, чтобы не только агрогородок, но и деревня второго, третьего и вот этого четвертого уровня – неперспективная деревня – сохранилась. Я понимаю, что такие деревеньки мы вряд ли сохраним все. Но ведь есть много богатых уже людей, которым дорога его родина. И этим я хочу их подтолкнуть к тому, чтобы они построили себе там дом, приезжали их дети, внуки, отдыхали они. Потому что здесь самая настоящая жизнь, самая настоящая природа.
Год малой родины состоит из дней, во время которых каждый из нас способен внести посильную лепту в создание красивого облика нашей Беларуси. А плоды совместного субботнего труда станут очевидными уже совсем скоро. У Трофимовой кринички, да и во всей стране, приживутся высаженые деревца, земля укроется травой, а новые птичьи домики обживут пернатые певцы. И совершенно точно: еще одним живописным уголком станет больше.