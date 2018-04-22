Когда сердце тянет к истокам. Как прошёл субботник на малой родине Президента

Новости Беларуси. Буквально сдувает пылинки с «Малой родины», пусть и не своей, Екатерина. Полотно живописца Громыко – «Голубая «живая» вода в окружении зеленого леса» – такой родной и узнаваемый пейзаж отыщется, пожалуй, в памяти каждого белоруса.

Екатерина Имховик, художник-реставратор Национального художественного музея Беларуси:

Подходя к работе, нужно ее осмотреть визуально, оценить состояние: нет ли каких-то угроз, шелушений, потому что просто так смахнуть можно и живопись.

Счастливее ее в этот момент, кажется, только те, перед чьими глазами эти полотна с родными уголками оживают. Президент Беларуси 21 апреля принял участие в благоустройстве Трофимовой криницы на своей малой родине – возле агрогородка Александрия в Могилевской области. Почти как в детстве, Александр Лукашенко черпает воду, а вместе с ней и силы из дедовой кринички. Спустя десятилетия ее ни с чем не сравнимый вкус – пусть и на мгновение – возвращает Президента в те времена, когда деревья в низине были большими, на пригорке стояла дедова изба, а к роднику вели не мощенные камнем аккуратные дорожки, а хаотичные тропки. Здесь нет квадратного метра, где я не ходил босиком: Александр Лукашенко трудился на благоустройстве Трофимовой криницы на своей малой родине

С тех пор много воды утекло, сегодня ольху уже не вырубают, а высаживают ей в компанию шаровидную иву и сирень. Сто лет назад дед Александра Лукашенко – плотник Трофим – обоустроил родник для людей, которые приходили испить удивительно чистой воды. Его именем и назвали это место в окрестностях деревни Александрия. Пять лет назад глава государства вдохнул новую жизнь в излюбленное еще в детстве «место силы». О той старой криничке сегодня многочисленным посетителям из разных городов и даже стран напоминает лишь кусочек сруба, найденный во время восстановительных работ. Александр Лукашенко рассказал историю восстановления Трофимовой криницы

В любое время, а в Год малой родины – с особенным удовольствием, Александр Лукашенко трудится на родной земле. В день республиканского субботника компанию ему составляют сыновья. Правнуки того самого плотника Трофима возглавляют рабочие бригады и дружной компанией высаживают папортники, цветы и деревья, укладывают дорожки к купели с целебной водой.

Геннадий Лавренков, помощник Президента, главный инспектор по Могилевской области:

Здесь не так просто всё делать. Выкапываешь яму небольшую – а там родничок. Далеко не каждое растение может здесь расти. Журчат роднички – такое приятное ощущение! Ниже по течению бобры живут. Уже дважды приходили, смотрели плотину. За ночь уже натаскали веток, и сантиметров на 10 вода уже поднялась.

О Трофимовой криничке и ее целебных свойствах со знанием дела рассуждают жители Александрии. Татьяна Ковалева приходит к источнику несколько раз в неделю – благо, живет рядом. Место красивое. Пока водичка наполняет емкость, есть время несколько минут подумать в тишине.

Татьяна Ковалева, житель агрогородка Александрия:

С тех пор, как мы открыли для себя эту криничку, то, конечно, ходим сюда, потому что здесь чистейшая вода. Если ею поливать растения, то они быстрее растут. Это говорит о том, что вода экологически чистая, приятно ее попить. Ходим мы сюда всей семьей. С разной тарой – с пластиковой бутылочкой или с сорокалитровым бидоном – к криничке, охраняемой аистом, приходят люди. Все свои 90 лет Зинаида Матвеевна прожила в Александрии, и для нее вода из родной земли – источник здоровья и долголетия.

Зинаида Рыбакова, житель агрогородка Александрия:

Вода даже дает здоровье. Сюда много приходят за водой. Я и сама посылаю Толика за водой.

Анатолий – социальный работник – к таким просьбам относится с пониманием. Человек на 80 % состоит из воды – от того-то и важно ее качество.

Анатолий Козловский, житель деревни Александрия:

Возле одной из таких криниц и были построены здесь несколько хуторов, которые сохранились и в советское время. В советское время, конечно, хутора уже были снесены, люди переехали в Александрию. Но здесь местные жители ходили – тропинка всегда была. К кринице Трофимовой ходили всегда за водой, набирали воду.

Каждой клеточкой ощутить силу родной земли и окунуться в воспоминания теперь можно в комфортных условиях. Новая купель, которая раза в три больше прежней, только в 2018 году уже приняла тысячи паломников. Здесь не делят людей на своих и чужих ни по национальной, ни по конфессиональной принадлежности. Символ единения, над освященной водой в купели, призван дарить гармонию каждому, кто в нее окунется. Кстати, глава государства, сам бывая на родине, совершает этот ритуал. Не смогли остаться в стороне участники субботника и журналисты – на себе ощутили силу воды Трофимовой кринички.

О важности связи человека и родной земли Александр Лукашенко говорил неоднократно. Именно главе государства принадлежит идея окрестить 2018-й Годом малой родины, традиции которого наверняка сохранятся и на будущее.