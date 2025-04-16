БГТУ примет абитуриентов на 2 новые специальности в 2025 году

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Андрей Ледницкий, заведующий кафедрой экономики и управления на предприятиях БГТУ, ответственный секретарь приемной комиссии:

В этом году мы планируем принять впервые абитуриентов на две новые специальности. Первая из них – это «Химическая технология энергонасыщенных материалов и устройств». И вторая специальность, которая будет в этом году открыта, по которой будет организован набор, – это «Проектирование и технологии беспилотных авиационных комплексов».

Кроме того, у нас еще будет одна новая профилизация, потому что мы решаем самые различные проблемы, которые возникают внутри национальной экономики. Это «Технология кожи и меха», которая будет открыта на базе существующей уже специальности «Производство и переработка полимерных материалов». Три новых направления будет в этом году.