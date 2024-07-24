Глава МИД Беларуси прибыл в Пхеньян

Новый вектор для двустороннего сотрудничества. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков прибыл в Пхеньян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальный ответный визит проходит по приглашению внешнеполитического ведомства КНДР. В аэропорту главу внешнеполитического ведомства встретил заместитель министра иностранных дел Ким Чен Гю.

Мне очень приятно приехать в ваше государство. Кроме того, я хочу вас поздравить.

В двусторонних отношениях Минск и Пхеньян ориентируются на укрепление контактов в различных отраслях. В апреле заместитель министра иностранных дел нашей страны Евгений Шестаков посетил КНДР с рабочим визитом. Тогда были проведены плановые межмидовские консультации.