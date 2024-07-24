Белорусские военнослужащие помогают в ликвидации последствий урагана

В стране продолжают работать над ликвидацией последствий прошедшего урагана. Сплотилась буквально вся Беларусь. На помощь жителям пострадавших районов пришли и люди в форме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в городском поселке Околица к работе подключились военнослужащие соединений и частей, которые в эти дни находятся на учебных сборах в местной войсковой части. Бойцы убирают поваленные деревья и ветки на территориях частных домов. Здесь основном живут пенсионеры.

Николай Сычевский:

Военнослужащие всегда работают, я вижу, как они самоотдаются, самоотверженно работают. Молодцы. Нет тех, кто будет увиливать, лениться.

Дмитрий Соловей, военнослужащий внутренних войск МВД Беларуси:

Мы обязаны и должны помочь людям, которые нуждаются в этой помощи. У кого-то не хватает средств, у кого-то – сил, кто-то уже не в том возрасте и не в том состоянии. Поэтому мы должны это сделать. Мы всей большой дружной бригадой помогаем в Минском районе, а наши друзья из войсковой части 5525 – в Речицком.