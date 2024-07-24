Лукашенко посещает хозяйство «Восход» Минского района

Более 3 миллионов 700 тысяч тонн зерна с учетом рапса. С таким намолотом встретили это утро белорусские аграрии. По объемам проделанной работы все области опережает Брестская. В регионе первыми в стране преодолели важный рубеж. Миллион тонн уже в закромах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За ходом уборочной кампании традиционно внимательно следит Александр Лукашенко. Сегодня, 24 июля, он посещает хозяйство «Восход» в Минском районе. Главные задачи для аграриев, которые обозначил Президент на недавнем селекторном совещании, – убрать урожай быстро и без потерь.

В Минской области, где работает глава государства, также приближаются к намолоту с шестью нолями. Следом идут аграрии Гродненщины. В регионе традиционно самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур. В закромах почти 900 тысяч тон. Сейчас в хозяйствах убирают яровой ячмень, озимую рожь, пшеницу, тритикале и зернобобовые. Два региона уже завершили уборку озимого рапса. Этой культуры собрано свыше 950 тысяч тонн.