Прямой эфир

Лукашенко посещает хозяйство «Восход» Минского района

24 июля 2024 07:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Более 3 миллионов 700 тысяч тонн зерна с учетом рапса. С таким намолотом встретили это утро белорусские аграрии. По объемам проделанной работы все области опережает Брестская. В регионе первыми в стране преодолели важный рубеж. Миллион тонн уже в закромах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко посещает хозяйство «Восход» Минского района-1

За ходом уборочной кампании традиционно внимательно следит Александр Лукашенко. Сегодня, 24 июля, он посещает хозяйство «Восход» в Минском районе. Главные задачи для аграриев, которые обозначил Президент на недавнем селекторном совещании, – убрать урожай быстро и без потерь.

В Минской области, где работает глава государства, также приближаются к намолоту с шестью нолями. Следом идут аграрии Гродненщины. В регионе традиционно самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур. В закромах почти 900 тысяч тон. Сейчас в хозяйствах убирают яровой ячмень, озимую рожь, пшеницу, тритикале и зернобобовые. Два региона уже завершили уборку озимого рапса. Этой культуры собрано свыше 950 тысяч тонн.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Глава МИД Беларуси прибыл в Пхеньян
24 июля 2024 07:43

Глава МИД Беларуси прибыл в Пхеньян

«Сохранить перспективу на добрые отношения – важно». Дзиодзина о безвизовом въезде в Беларусь для европейцев
24 июля 2024 07:32

«Сохранить перспективу на добрые отношения – важно». Дзиодзина о безвизовом въезде в Беларусь для европейцев

Белкоопсоюз принимает у населения плодоовощную продукцию
24 июля 2024 07:00

Белкоопсоюз принимает у населения плодоовощную продукцию