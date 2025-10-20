Папа восьмерых детей – о семье поговорили с настоятелем храма

21 октября мы встретим День отца. Праздник, который отмечаем в нашей стране уже четвертый год. В программе «Прикосновение к свету» встретились с участником семейного форума-праздника, который проходит в Минске и называется «Дом счастья» – папа восьмерых детей, настоятель храма в честь святых Косьмы и Домиана в Москве, протоиерей Федор Бородин. Олег Лепешенков, СТВ:

Ваша многодетная семья – это ведь ответственность и служение не только ваше, но и матушки. Сложно ли было прийти к согласию, сколько детей должно быть в семье?

Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Косьмы и Домиана в Москве:

Поскольку они появляются постепенно, то и опыт приходит постепенно. Возможности расширяются именно человеческие. Поэтому кого Господь дал, мы того с любовью встретили, радостью и благодарностью. Олег Лепешенков:

Верно ли утверждение известное в книге Льва Николаевича Толстого о том, что счастливые семьи счастливы одинаково? Протоиерей Федор Бородин:

Насколько я помню, Лев Николаевич был очень несчастлив в своей семейной жизни и не очень понимал, что такое счастье, хотя был умнейшим проницательнейшим человеком. Конечно, все счастливые семьи счастливы по-разному, потому что каждый человек есть неповторимое творение божие, образ божий, икона Бога. Когда два христианина, то есть люди стремящиеся к преображению, встречаются и создают семью в каких-то принципиальных вопросах они, конечно, похожи друг на друга, потому что воплощают в своей любви образ любви божьей. Вот в форме, содержание – оно одно, а в форме, деталях – это может быть очень большая разница между семьями. Они все будут счастливыми христианскими. Олег Лепешенков:

Что такое счастье в христианской семье?