Папа восьмерых детей – о семье поговорили с настоятелем храма
21 октября мы встретим День отца. Праздник, который отмечаем в нашей стране уже четвертый год. В программе «Прикосновение к свету» встретились с участником семейного форума-праздника, который проходит в Минске и называется «Дом счастья» – папа восьмерых детей, настоятель храма в честь святых Косьмы и Домиана в Москве, протоиерей Федор Бородин.
Олег Лепешенков, СТВ:
Ваша многодетная семья – это ведь ответственность и служение не только ваше, но и матушки. Сложно ли было прийти к согласию, сколько детей должно быть в семье?
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Косьмы и Домиана в Москве:
Поскольку они появляются постепенно, то и опыт приходит постепенно. Возможности расширяются именно человеческие. Поэтому кого Господь дал, мы того с любовью встретили, радостью и благодарностью.
Олег Лепешенков:
Верно ли утверждение известное в книге Льва Николаевича Толстого о том, что счастливые семьи счастливы одинаково?
Протоиерей Федор Бородин:
Насколько я помню, Лев Николаевич был очень несчастлив в своей семейной жизни и не очень понимал, что такое счастье, хотя был умнейшим проницательнейшим человеком. Конечно, все счастливые семьи счастливы по-разному, потому что каждый человек есть неповторимое творение божие, образ божий, икона Бога. Когда два христианина, то есть люди стремящиеся к преображению, встречаются и создают семью в каких-то принципиальных вопросах они, конечно, похожи друг на друга, потому что воплощают в своей любви образ любви божьей. Вот в форме, содержание – оно одно, а в форме, деталях – это может быть очень большая разница между семьями. Они все будут счастливыми христианскими.
Олег Лепешенков:
Что такое счастье в христианской семье?
Протоиерей Федор Бородин:
Кратко ответить сложно, но это, наверное, все-таки полнота любви божьей и любви человеческой. Мы как христиане убеждены, что строим не просто хорошие человеческие семьи, строим малые церкви. Церковь отличается от даже очень хорошо и качественного построенного дома тем, что это дом божий. Там есть благодать и совершаются таинства. Когда человек всего достиг, он без Бога – его душа тоскует. Вот эту человеческую бездну может наполнить только бесконечность божьей любви. Если мы откроем Библию, Священное Писание там очень редко встретим слово «счастье». Оно не является каким-то важным термином, а вот термин «блаженство» есть. Блаженство включает в себя счастье, но оно больше. Блаженство – это, наверное, счастье, которое не стыдно показать Богу. Вот малая церковь – христианская семья может давать это блаженство и в житейской скудости, и испытаниях. При том, что другой человек неверующий глядя на эту семью никак не сочтет ее счастливой. Полнота и глубина жизни в этой семье будет такая, что мало какому богачу снилось. Но без выстраиваний совместных отношений с Богом, как в церкви мы же читаем молитву не Отче мой, а Отче наш, то есть Христос дал эту молитву, когда ученики спросили, что как нам молиться? Он так сказал. Понимаете, то есть вот когда мы друг с другом соединяемся в любви, тогда наше предстояние Бога принципиально другое. Это и есть малая церковь – семья.
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